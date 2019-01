Fondaction investit 1,5 millions dans l'innovation en soutenant un chef de file québécois en technologies juridiques





QUÉBEC, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce un investissement d'un million et demi de dollars pour appuyer la croissance de l'entreprise lavalloise Edilex qui souhaite étendre son offre de logiciels de rédaction de documents juridiques à de nouveaux marchés.

Fondée en 1992, la firme lavalloise, une pionnière en matière de technologie juridique, est aujourd'hui bien établie dans les secteurs publics du Québec. Edilex s'est d'abord spécialisée dans la production de modèles de contrats destinés aux juristes, aux gens d'affaires et aux organisations du secteur public. En 2010, l'entreprise réalise un important virage technologique qui lui permet de devenir le chef de file en automatisation de rédaction de contrats et d'appels d'offres au Québec.

« Les récents succès obtenus dans l'automatisation de la documentation juridique permettent à ce cabinet novateur de s'imposer en matière de technologie juridique, rendant possible le développement de nouveaux marchés, notamment celui du secteur privé et institutionnel, de même que les marchés extérieurs au Québec », explique Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement de Fondaction.

On investit ici

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, culturelles, territoriales, environnementales et économiques.

Démocratiser l'accès aux services juridiques

Tout en soutenant des emplois spécialisés de qualité qui conjuguent le droit et les technologies, le partenariat entre Edilex et Fondaction contribue à démocratiser l'accès aux services juridiques à l'aide des nouvelles technologies.

« Grâce à l'investissement de Fondaction, Edilex pourra poursuivre le développement de sa nouvelle plateforme interactive inspirée d'Edilexpert, un outil de rédaction de documents d'appels d'offres en ligne construit avec des algorithmes avancés d'intelligence programmée. Le déploiement de cette nouvelle plateforme permettra une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques du marché. Cette technologie viendra maximiser la productivité de la clientèle, minimiser les risques d'erreurs et optimiser la valeur ajoutée apportée par les avocates et avocats dans les besoins d'affaires de nos clients » explique Jean-Luc Couture, Chef de la direction d'Edilex.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,9 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 156?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Plus d'informations au fondaction.com.

