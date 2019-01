De passage en Outaouais, la présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec discute d'enjeux déontologiques





MONTRÉAL, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - De passage en Outaouais aujourd'hui et demain, la présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Mme Guylaine Ouimette, T.S., rencontre des dirigeants du réseau, notamment à la direction des services multidisciplinaires et à la direction de la protection de la jeunesse pour discuter entre autres choses d'enjeux déontologiques.

Les profondes transformations subies par le réseau de la santé et des services sociaux, au cours des dernières années, ont eu un impact majeur sur la prestation de soins et de services à la population, mais également sur la pratique de plusieurs professionnels, dont les travailleurs sociaux. Trop souvent, ceux-ci peinent à répondre aux exigences de leur établissement tout en respectant leurs règles déontologiques. Le stress et l'épuisement qui en découlent peuvent avoir un impact sur la qualité des services aux citoyens. Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS de l'Outaouais de 2013 jusqu'à son élection à la présidence de l'Ordre, en 2016, Mme Ouimette, connait bien la région et ses problématiques particulières : « En tant qu'ordre professionnel, nous avons le mandat de protéger le public. Il va sans dire que les conditions de pratique de nos membres, qui oeuvrent souvent auprès de clientèles vulnérables, sont au coeur de nos préoccupations ».

La présidente de l'OTSTCFQ rencontrera également une centaine de travailleurs sociaux dans le cadre d'une activité de formation continue et abordera ces questions directement avec eux. Cette visite en Outaouais représente la première étape d'une tournée qui mènera Mme Ouimette dans plusieurs régions du Québec pour échanger avec les travailleurs sociaux sur les enjeux particuliers de leurs régions et pour les informer des grands dossiers sur lesquels leur ordre professionnel travaillera au cours des prochains mois.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, son mandat et ses activités, visitez le www.otstcfq.org

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 11:52 et diffusé par :