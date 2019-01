Thérapeutique Knight exploite une licence canadienne exclusive pour le produit NERLYNX® de Puma





MONTRÉAL, 11 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), une société canadienne pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition, l'obtention sous licence, la vente et le marketing de produits pharmaceutiques novateurs sous ordonnance ou en vente libre, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de licence exclusif avec Puma Biotechnology, Inc. (NASDAQ : PBYI) (« Puma »), qui accorde le droit exclusif à Knight de commercialiser NERLYNX® (nératinib) au Canada.



Puma a déposé en juillet 2018 auprès de Santé Canada une demande de nouveau médicament NERLYNX® pour le traitement d'appoint prolongé des patientes adultes atteintes du cancer du sein au stade précoce de type HER2 surexprimé/amplifié et qui ont déjà suivi un traitement d'appoint par trastuzumab. En vertu des modalités définies dans l'Accord de licence, Knight sera responsable des activités commerciales et des dépôts réglementaires futurs du produit NERLYNX® au Canada. Puma recevra des paiements, initial et d'étape, jusqu'à 7,2 M $ de dollars américains tout au long de la durée de cet accord, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes de NERLYNX® au Canada.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Puma pour offrir une nouvelle option de traitement aux patientes canadiennes atteintes du cancer du sein », a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. « Bien que le traitement d'appoint par trastuzumab a démontré une diminution du risque de récidive dans le cancer du sein de type HER2-positif, jusqu'à 25 % des patientes traitées avec le trastuzumab auront une récidive. NERLYNX® a démontré qu'il peut réduire considérablement le risque de récidive chez les patientes ayant déjà été traitées avec le trastuzumab. »

« Notre nouvel accord avec Knight démontre notre engagement à offrir NERLYNX® aux patients du monde entier tout continuant à nous concentrer sur nos ressources commerciales sur le marché américain »,a indiqué Alan H. Auerbach, chef de la direction et président chez Puma. « Nous sommes confiants que ce nouveau partenariat aidera les patients canadiens à avoir accès à NERLYNX® dès la première occasion. »

À propos de NERLYNX®

NERLYNX® est un puissant inhibiteur de la tyrosine-kinase irréversible qui bloque la transduction des signaux et vise à freiner l'action des récepteurs du facteur de croissance épidermique, HER1, HER2 et HER4. NERLYNX® a été approuvée par la FDA aux États-Unis en juillet 2017 pour le traitement d'appoint prolongé des patientes adultes avec un cancer du sein au stade précoce de type HER2 et ayant déjà suivi un traitement d'appoint par trastuzumab. En septembre 2018, NERLYNX® a été approuvé par la Commission européenne pour le traitement d'appoint prolongé des patientes adultes avec un cancer du sein au stade précoce de type HER2 surexprimé/amplifié positif, et qui leur reste moins d'un an à leur traitement d'appoint par trastuzumab. NERLYNX® est une marque de commerce enregistrée de Puma Biotechnology, Inc. Pour en savoir plus au sujet de Puma, veuillez consulter leur site au www.pumabiotechnology.com.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





