Skyworth dévoile l'avenir de la vie intelligente au salon CES 2019





LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /CNW/ - Skyworth, l'un des principaux fabricants chinois de téléviseurs, de produits audiovisuels et d'appareils électroménagers, participant au salon CES 2019 qui a ouvert ses portes à Las Vegas, le 8 janvier, a exposé plusieurs technologies nouvelles et innovantes dans le secteur de la maison intelligente.

Dans la zone témoin, Technologie des systèmes vivants intelligents, située dans le hall sud du Centre des congrès de Las Vegas, Skyworth, au fil des démonstrations, a fait découvrir aux visiteurs comment contrôler un large éventail d'appareils électroménagers -- machines à laver, réfrigérateurs, purificateurs d'air et d'eau, climatiseurs et systèmes de climatisation, rideaux et stores motorisés, luminaires et baies d'éclairage, hottes aspirantes, ventilateurs et humidificateurs électriques -- à l'aide du téléviseur Skyworth activé par l'IA, toujours allumé, relayé par téléphone intelligent. L'interaction et la commutation transparente entre le téléviseur Skyworth et le téléphone intelligent de l'utilisateur avait de quoi promettre aux consommateurs une nouvelle expérience enthousiasmante.

Au chapitre des démonstrations toujours, la société a également présenté ses services personnalisés, sur mesure, centrés sur l'utilisateur, notamment comment allumer, éteindre et contrôler instantanément toutes les lumières de la maison, régler le système de climatisation, c'est-à-dire la température de l'air, à son niveau de confort, régler la minuterie pour ouvrir et fermer automatiquement les rideaux ou allumer et éteindre l'humidificateur selon ses préférences, dès que l'empreinte digitale d'un membre de la famille est reconnue par le verrou de porte intelligent.

Skyworth, qui s'est depuis longtemps bien positionnée sur le marché en tant que fabricant leader d'appareils multimédia, de téléviseurs couleur et de décodeurs, avait annoncé sa stratégie maison intelligente en 2015. Début 2018, Skyworth et Baidu ont conclu un partenariat stratégique grâce auquel le système Coocaa de Skyworth est entièrement intégré au système DuerOS de Baidu et qui prévoit également le développement conjoint de technologie, de contenu, de données et de la mise en oeuvre.

D'autre part, Skyworth, poursuivant sa stratégie d'expansion mondiale, continue d'offrir des produits intelligents perfectionnés, tout en renforçant sa présence dans les secteurs des grandes données, de l'IA, des nouveaux capteurs et de la biométrie. En collaboration avec son Intelligent System Technology Research Institute (Institut de recherche sur les technologies intelligentes), Skyworth s'emploie en ce moment à recruter et à former une main-d'oeuvre talentueuse, à coordonner les travaux de recherche sur les technologies qui sous-tendent les systèmes vivants intelligents, notamment la maison et la ville intelligentes, et à développer des technologies structurelles, fonctionnelles et systèmes sur puce pour les systèmes automobiles intelligents. En outre, la société a créé le Skyworth Intelligent System Experience Center (Centre d'expérience de système intelligent), l'objectif étant de prendre la tête d'une nouvelle ère définie par les maisons, les voitures, les collectivités et les villes axées sur les technologies intelligentes.

Le 7 janvier, la veille du CES 2019, Skyworth a organisé au Caesars Palace Las Vegas une cérémonie de lancement au cours laquelle elle a annoncé sa stratégie d'expansion internationale centrée sur le lancement de marques haut de gamme sur les marchés mondiaux et la mise en oeuvre de solutions de chaîne d'approvisionnement mondiales.

Pour l'avenir, Skyworth entend privilégier le développement des technologies AIoT (Internet des objets basé sur l'IA) et ouvrira ses ressources au partage de système intelligent. Soutenue par une chaîne d'approvisionnement mondiale, Skyworth fera vivre une meilleure expérience aux utilisateurs grâce à des appareils électroménagers plus intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806158/SKYWORTH_booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806159/SKYWORTH_intelligent_living.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806160/SKYWORTH_oled_tv.jpg

SOURCE Skyworth

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 10:58 et diffusé par :