Les dépenses publicitaires au Canada connaîtront une croissance continue à 5,2 % en 2019, selon le Rapport des dépenses publicitaires mondiales de 2019 de Dentsu Aegis Network





Le Canada continue de dépasser les prévisions de croissance des dépenses publicitaires mondiales de + 3,8 % en 2019

On s'attend à ce que les appareils mobiles connaissent la plus forte croissance parmi toutes les plateformes numériques au Canada, soit + 6 % sur douze mois, atteignant ainsi la part de 70 % de l'ensemble des dépenses numériques en 2019

TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Les dernières prévisions en matière de dépenses publicitaires de Dentsu Aegis Network, qui s'appuient sur les données issues de 59 marchés, prévoient que la croissance mondiale augmentera de 3,8 % en 2019, après une croissance de + 4,1 % en 2018, ce qui portera l'investissement total à 625 milliards de dollars US. La croissance au Canada continue de dépasser la moyenne mondiale à + 5,2 %, à 13,4 milliards de dollars canadiens.

La croissance demeure dominée par les canaux numériques, puisqu'on constate pour la première fois une percée de 40 % de la part mondiale, et la part numérique (50 %) va plus que doubler, la publicité à la télévision (24 %) devenant le principal canal au Canada en 2019.

Dans le numérique, la part des appareils mobiles continue de dominer la croissance avec plus d'un quart des dépenses publicitaires mondiales (29 %) qui sont maintenant diffusées sur les appareils mobiles. Une fois encore, les marchés tels que la Chine et le Canada, dans lesquels 76 % et 70 % respectivement des dépenses numériques sont effectuées par l'intermédiaire des appareils mobiles, suggèrent qu'il reste une marge de croissance continue dans ce secteur.

Les prévisions mondiales reflètent un ralentissement de la croissance dans 10 des 13 plus importants marchés publicitaires mondiaux et seuls le Canada, l'Inde et le Japon résistent à la tendance. L'année 2019 ne profitera pas d'évènements mondiaux comme les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, la Coupe du monde de la FIFA en Russie et les élections de mi-mandat aux États-Unis qui avaient tous stimulé les dépenses publicitaires en 2018.

Hisham Ghostine, chef des activités commerciales, Dentsu Aegis Network Canada, a déclaré :

«?La croissance économique stable continue associée à l'entrée de l'industrie du cannabis récemment légalisée et ses acteurs qui se disputent pour obtenir une part de marché annoncent une année à venir intéressante au Canada. Les canaux numériques continuent de dominer, cependant, la télévision évolue grace a la numérisation pour répondre aux besoins d'un marché en évolution et on prévoit qu'elle regagnera du terrain au cours des trois prochaines années grâce à la mise en place anticipée de la télévision connectée et de la programmatique. Bien que nous nous anticipions des changements concernant les dépenses publicitaires dans les secteurs clés, nous prévoyons une croissance continue sur les marchés, notamment les marchés du commerce de détail, des services financiers et du divertissement.?»

Tim Andree, chef de la direction et président de Dentsu Aegis Network, a déclaré :

«?À mesure que le monde passe à l'économie numérique, la publicité est à l'avant-garde du changement. La connectivité numérique, portée non seulement par les progrès technologiques, mais également par la rapidité de son adoption par les consommateurs, a fondamentalement modifié le profil de notre entreprise et elle continuera de le faire. Même dans les pays où la pénétration du numérique est élevée, comme au Royaume-Uni ou en Chine, la tendance ne semble guère ralentir.?»

«?Notre positionnement nous permet de mettre à profit cette possibilité pour nos clients, nous les aidons à s'adapter à un nouveau contexte numérique, en renforçant la santé à long terme de leurs marques et en stimulant le rendement des entreprises.?»

Tendances médiatiques mondiales

On prévoit que les dépenses publicitaires numériques augmenteront de 12,0 % en 2019 pour atteindre 254 milliards de dollars US et 41 % de la part mondiale. Le canal numérique deviendra le canal principal dans 26 des 59 marchés analysés, et les États-Unis, la République tchèque, la Malaisie et Singapour feront, pour la première fois, partie de cette liste.

La forte croissance des appareils mobiles se poursuivra (+ 19,2 %), en particulier dans le secteur des vidéos (+ 20,0 %), sous l'effet des visionnements sur appareils mobiles et de la popularité croissante du rattrapage. On prévoit que la croissance des médias sociaux demeurera soutenue en 2019 (+ 18,4 %), en dépit de préoccupations en matière de sécurité des marques et de protection des renseignements personnels.

La programmatique devrait connaître une croissance de 19,2 % en 2019, à mesure que ce modèle est adopté par d'autres médias, comme la télévision, la publicité extérieure numérique.

Les dépenses publicitaires à la télévision devraient augmenter de 0,5 % face à la concurrence des services de vidéo à la demande comme Netflix. Toutefois, la télévision continue d'innover grâce à des formats publicitaires, des charges publicitaires réduites et des solutions d'attribution.

La radio devrait connaître une croissance de 1,1 % en 2019 pour atteindre 37 milliards de dollars US, soit 6,0 % du total des dépenses. Les technologies en plein essor, telles que les assistants vocaux et les haut-parleurs intelligents devraient encourager l'utilisation de l'audio.

La presse conventionnelle continue de régresser (journaux - 7,2 % et magazines - 7,0 % en 2019) à mesure que les consommateurs se concentrent sur le numérique.

La publicité extérieure poursuit sa progression (+ 4,0 % en 2019) pour atteindre la part de 6,3 %, portée par la publicité extérieure numérique.

Figure 1 : Croissance des dépenses publicitaires mondiales, 2018 à 2020f

CROISSANCE EN % D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE AUX PRIX COURANTS

2018r 2019f 2020f ÉCHELLE MONDIALE 4,1 (3,9) 3,8 (3,8) 4,3 AMÉRIQUE DU NORD 3,4 (3,4) 3,1 (3,2) 3,6 É.-U 3,4 (3,4) 3,0 (3,1) 3,6 CANADA 3,7 (2,3) 5,2 (5,1) 5,1 EUROPE DE L'OUEST 3,4 (2,9) 3,2 (2,9) 3,3 R.-U 6,5 (4,2) 6,1 (4,7) 7,1 ALLEMAGNE 1,0 (2,6) 0,5 (2,9) 0,5 FRANCE 3,6 (2,5) 3,1 (2,8) 2,5 ITALIE 1,6 (1,4) 0,8 (1,1) 1,6 ESPAGNE 1,8 (1,5) 1,2 (1,2) 0,8 EUROPE CENTRALE ET

ORIENTALE 8,6 (7,8) 5,8 (6,6) 6,2 RUSSIE 12,0 (11,7) 6,9 (8,5) 6,7 ASIE-PACIFIQUE 4,6 (4,5) 4,5 (4,4) 4,9 AUSTRALIE 3,7 (2,8) 2,4 (2,4) 2,6 CHINE 7,8 (6,5) 7,0 (6,0) 6,4 INDE 9,6 (10,5) 10,6 (11,1) 11,6 JAPON 0,2 (1,5) 0,6 (1,2) 2,4 AMÉRIQUE LATINE 9,9 (6,9) 7,9 (7,3) 8,6 BRÉSIL 7,1 (2,3) 3,6 (2,6) 6,2

Les chiffres entre parenthèses montrent nos prévisions antérieures de juin 2018

Figure 2 : Croissance des dépenses publicitaires mondiales par média, 2018 à 2020 (en % d'une année sur l'autre)

CROISSANCE CANADIENNE EN % D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE PAR RAPPORT À CROISSANCE MONDIALE

EN % D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE AUX PRIX COURANTS

Mondiale Canadienne

2018r 2019f 2020f 2018f 2019f 2020f TÉLÉVISION 0,8 0,5 1,6 3 % 1 % 1 % JOURNAUX - 9,1 - 7,2 - 6,8 (19 %) 1 % 1 % MAGAZINES - 6,8 - 7,0 - 5,4 (6 %) 1 % 1 % RADIO 2,7 1,1 1,2 10 % 0 % 0 % CINÉMA 3,2 4,5 4,5 S.O S.O S.O PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 4,7 4,0 3,9 6 % 10 % 7 % NUMÉRIQUE 13,8 12,0 10,8 12 % 9 % 9 %

CROISSANCE CANADIENNE EN % D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE AUX PRIX COURANTS

2018r 2019f 2020f TÉLÉVISION 0,8 (1,2) 0,5 (1,1) 1,6 JOURNAUX - 9,1 (- 7,5) - 7,2 (- 7,4) - 6,8 MAGAZINES - 6,8 (- 6,5) - 7,0 (- 6,4) - 5,4 RADIO 2,7 (2,0) 1,1 (1,2) 1,2 CINÉMA 3,2 (5,9) 4,5 (5,2) 4,5 PUBLICITÉEXTÉRIEURE 4,7 (2,2) 4,0 (2,1) 3,9 NUMÉRIQUE 13,8 (12,6) 12,0 (11,3) 10,8

Les chiffres entre parenthèses montrent nos prévisions antérieures de juin 2018

Au sujet de Dentsu Aegis Network

Dentsu Aegis Network Canada renouvelle pour ses clients la façon dont les marques sont conçues grâce à son expertise supérieure en matière de services médiatiques, numériques, de transmission de données et de communications créatives. Le réseau mise sur l'économie numérique et offre des produits et services uniques par l'intermédiaire de ses agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Servant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne a son siège social à Toronto et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux qui compte plus de 1 400 spécialistes passionnés à Vancouver, à Calgary, à Montréal, à Saint John et à Halifax.

www.dentsuaegisnetwork.ca

