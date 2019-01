Aimia mène à bien la vente d'Aimia Canada à Air Canada





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) (« Aimia »), société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a annoncé aujourd'hui la réalisation de la vente précédemment annoncée d'Aimia Canada Inc. (« Aimia Canada »), propriétaire et exploitante du programme de fidélisation Aéroplan, à Air Canada, aux termes de la convention d'achat d'actions conclue et annoncée le 26 novembre 2018 (« convention d'achat d'actions »).

Le produit brut de l'opération à la clôture s'élevait à environ 497 M$, compte tenu des rajustements initiaux liés à la clôture de 47 M$ qui se rapportaient principalement aux rajustements favorables du fonds de roulement par rapport au fonds de roulement cible énoncé dans la convention d'achat d'actions. Le prix d'achat final demeure assujetti à certains rajustements postérieurs à la clôture, notamment en fonction du fonds de roulement et du passif relatif aux échanges de milles. Environ la moitié des effectifs totaux d'Aimia, s'élevant à 1 500 personnes à la fin de l'exercice 2018, seront transférés à Air Canada en conséquence de l'opération.

À la clôture, une tranche d'environ 308 M$ du produit a été utilisée pour rembourser et résilier la facilité de crédit d'Aimia et pour éteindre et rembourser tous ses billets garantis de premier rang en circulation. Comme il a été annoncé précédemment, une autre tranche de 100 M$ du produit a été déposée dans un compte avec restriction portant intérêt contrôlé par Aimia et Air Canada en vertu des modalités de l'opération.

« Aimia se retrouve dans une situation enviable où elle dispose d'espèces sans restriction de plus d'un demi-milliard de dollars ainsi que de son entreprise en exploitation et de ses investissements considérables après déduction de l'incidence de la vente et du remboursement de toutes nos dettes financières », a déclaré Robert E. Brown, président du conseil d'Aimia.

Le conseil d'administration d'Aimia a formé un comité spécial d'administrateurs indépendants aux fins de l'examen et de l'évaluation de l'orientation stratégique future de la société et des priorités en matière de répartition du capital, et le comité spécial mène actuellement ce processus de manière active. La société a l'intention de donner une autre mise à jour une fois que le processus du comité spécial se soldera par une recommandation officielle et par l'approbation du conseil d'administration.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est une société mondiale de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité qui fournit à ses clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt à la fois de ses clients et des consommateurs. Aimia travaille en collaboration avec des entreprises pour générer, recueillir et analyser les données clientèle et fournir des conclusions concrètes.

Aimia possède et exploite le programme de fidélisation Air Miles au Moyen-Orient et possède également des intérêts dans d'autres programmes de fidélisation, comme Club Premier au Mexique et Think Big, le fruit d'un partenariat entre AirAsia et Tune Group.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez www.aimia.com/fr.

