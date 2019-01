ION dévoile des scripts améliorés dans la dernière mise à jour de sa solution Aspect CTRM fournie par SaaS





NEW YORK et LONDRES, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ION, le plus grand fournisseur mondial de solutions de négociation, d'analyse et de gestion des risques pour la gestion de matières premières et de la trésorerie, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'Aspect 18.3, la version suivante de son logiciel de négociation de matières premières et de gestion des risques (CTRM). Celui-ci est doté d'une nouvelle personnalisation améliorée des scripts pour un support de négociation mieux informés, plus efficaces et personnalisés.

Eric Yu, responsable du contrôle des risques chez Unipec America, a déclaré : « Le rapport scripté est un outil utile pour créer des rapports flexibles qui répondent à divers besoins de l'entreprise. Les rapports ont la capacité de modeler le système afin qu'il réponde aux exigences de nos processus d'entreprise et qu'il propose des options alternatives plus efficaces. »

Aspect prend en charge, immédiatement, les processus et les flux de travail communs utilisés par la plupart des sociétés de négociation d'énergie et de matières premières et offre, en temps réel, une visibilité dans des sites multiples de l'exposition, des risques, des pertes et profits, de la gestion des stocks, de la logistique et de la comptabilité.

Chez les négociants de toutes tailles, y compris des géants commerciaux, tout comme de jeunes entreprises à croissance rapide, les fonctions de script intégrées d'Aspect permettent aux équipes informatiques de leurs clients de créer une gamme de flux de travail personnalisés qui prennent en charge leurs méthodes uniques d'achat, de vente, de transport, de stockage des matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les rapports, formulaires et ateliers sur mesure sont les plus courants, suivis des téléchargements et des services Web.

« Au cours du processus de mise en oeuvre, je me suis familiarisé avec la flexibilité des rapports scriptés proposés par Aspect. Même si nous n'avons fait qu'effleurer la surface, je peux d'ores et déjà prévoir que nous allons tirer un avantage considérable de leur capacité à s'adapter à des processus d'entreprise complexes », a déclaré John Contreras, administrateur informatique pour Chemium.

La nouvelle version de 18.3 comprend des bibliothèques de scripts et un profileur de scripts. Ils permettent, en fonctionnant ensemble, aux utilisateurs de créer et de gérer plus facilement leurs solutions personnalisées. Les bibliothèques permettent de stocker des activités scriptées complexes en vue de leur réutilisation, tandis que le profileur permet aux équipes informatiques et aux spécialistes Aspect internes de soumettre les scripts créés à une contrainte pour résoudre les goulots d'étranglement et améliorer les performances.

« Aspect est unique dans la façon dont il aide les négociants qui veulent faire les choses à leur manière sans être gênés par les personnalisations lentes et coûteuses offertes par des fournisseurs externes », a déclaré Steve Hughes, le PDG d'Aspect. « Dans la version 18.3, nous avons ajouté deux nouveaux éléments clés à la boîte à outils de script afin de permettre aux sociétés de tirer parti des fonctionnalités uniques qu'Aspect leur permet de créer. »

À propos d'ION

ION fournit des solutions logicielles d'automatisation de négociations et de flux de travail essentielles aux institutions financières, banques centrales, gouvernements et entreprises. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.iongroup.com.

