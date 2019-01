Mise en marché des produits bioalimentaires québécois - Premier appel de projets pour bénéficier du nouveau programme proximité





QUÉBEC, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite du renouvellement du Programme Proximité jusqu'en 2022, M. Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, M. Lawrence MacAulay, et M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, annoncent un premier appel de projets. En vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, ce programme, doté d'une enveloppe de huit millions de dollars sur cinq ans, vise à rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs. Il permet notamment de soutenir le développement et la consolidation d'initiatives collectives de mise en marché de proximité et aussi d'appuyer les entreprises qui désirent mieux se positionner sur ces marchés.

« Le gouvernement du Canada est fier d'encourager le développement d'initiatives favorisant un rapprochement entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Cette proximité permet de rendre accessibles et de mettre en valeur les produits québécois, tout en appuyant le développement de l'économie locale et le maintien d'emplois de qualité pour les familles de la classe moyenne dans les régions du Québec. »

M. Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement encourage la mise en marché de proximité parce que cette approche permet de répondre à l'intérêt croissant des consommateurs qui veulent connaître l'origine des aliments qu'ils achètent et soutenir l'économie locale. Ce faisant, les initiatives en ce sens favorisent le rapprochement du consommateur et du producteur, tout en ouvrant une belle vitrine pour les produits bioalimentaires du Québec de même que pour les artisans du secteur. Cette stratégie favorise aussi le développement d'une diversité de modèles d'affaires innovants et prospères qui sont des atouts pour la vitalité des territoires. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Le Programme Proximité vient soutenir la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 ? Alimenter notre monde en contribuant au développement de l'attractivité des territoires. Il correspond notamment à l'une des pistes de travail mises en avant dans la Politique qui consiste à « appuyer le développement d'initiatives liées à la mise en marché de proximité et au tourisme gourmand ». De plus, la Politique bioalimentaire reconnaît les marchés de proximité comme l'un des vecteurs de croissance sur lesquels doit miser le Québec.

Le Programme Proximité comporte deux volets :

Le volet 1 vise à développer ou à consolider des initiatives collectives de mise en marché de proximité. L'aide accordée s'élève à 50 000 $ par projet pour la durée du programme.



Le volet 2 vise à développer une offre de produits et de services qui répond aux besoins des consommateurs dans la perspective d'une mise en marché de proximité. L'aide accordée s'élève à 25 000 $ par projet pour la durée du programme.

La première période pour le dépôt de demandes d'aide financière relatives au volet 1 « Appui aux initiatives collectives » s'étend du 8 janvier au 8 février 2019. En ce qui a trait aux demandes d'aide pour le volet 2 « Appui aux initiatives individuelles », elles peuvent être déposées en continu à compter du 8 janvier.

Le programme appuie autant des initiatives collectives (marchés publics, circuits agrotouristiques, etc.) que des entreprises qui désirent développer une offre de produits ou de services en vue de mieux se positionner dans les marchés de proximité.

Environ une entreprise agricole sur cinq est active dans les marchés de proximité. On trouve au Québec :

plus de 175 marchés publics;



environ 880 producteurs agricoles qui pratiquent l'agrotourisme et plus de 1000 entreprises qui mènent des activités liées au tourisme gourmand;



une vingtaine de marchés virtuels sur le Web;



près de 300 fermes offrant des paniers de produits frais selon la formule de l'agriculture soutenue par la communauté;



plus de 5000 entreprises qui font de la vente à la ferme.

