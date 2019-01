Hisense présente les plus récentes percées en matière de technologie d'affichage lors du CES en dévoilant le téléviseur laser TriChroma et le téléviseur ultramince Sonic One





Faisant montre d'une technologie d'affichage radicalement nouvelle et de concepts innovants pour les appareils connectés, Hisense marque l'arrivée de la prochaine phase des téléviseurs de première qualité et de l'expérience de la maison intelligente

LAS VEGAS, 8 janvier 2019 /CNW/ - Hisense®, un important fabricant de téléviseurs et d'appareils ménagers ainsi qu'un partenaire de l'EURO 2020tm de l'Union des Associations Européennes de Football, a aujourd'hui annoncé sa présence au Consumer Electronics Show de Las Vegas, au Nevada, en effectuant l'une des plus solides présentations de produits à ce jour. Étant une marque internationale qui excelle lorsqu'il est question de satisfaire les besoins des consommateurs de divers marchés, Hisense présente des téléviseurs ultra-premium qui repoussent les limites de la technologie d'affichage, y compris un téléviseur autonome incroyablement mince.

C'est avec fierté que le téléviseur laser intelligent 4K Smart TriChromatm (100L7T) est présenté au kiosque de Hisense, soit le plus récent ajout à sa série primée qui se sert des composants fondamentaux de la couleur, c'est-à-dire le rouge, le bleu et le vert. Il en résulte une gamme de couleurs quasi infinie, dont le blanc pur. Le téléviseur laser TriChroma dispose d'un X-Fusion Laser Light Enginetm (moteur laser X-Fusion) qui conjugue trois lasers indépendants permettant d'afficher avec précision une vaste gamme de couleurs et de tons, atteignant 96,6 % de l'espace chromatique selon la rec. 2020. Un processeur TI DLP® permet des vitesses de mouvement d'une rapidité éclatante assorties d'une fréquence de rafraîchissement de 32 microsecondes pour 8,3 millions de pixels, ce qui crée une expérience de visualisation inégalée devant être vue de ses propres yeux pour y croire.

« Nous sommes très heureux de présenter l'étendue et le niveau du portefeuille de produits 2019 de Hisense et de discuter des prochaines avancées en matière de télévision, d'appareils mobiles, d'appareils électroménagers et, maintenant, des technologies destinées à la maison intelligente », déclare le Dr Lan Lin, vice-président directeur de Hisense Group Co., Ltd. « Nos investissements continus en R et D ainsi que notre vision d'avenir sont la raison pour laquelle Hisense connaît un tel succès. C'est pourquoi nous convions toutes et tous à voir de plus près les percées qui découlent de notre quête incessante visant à développer des technologies innovatrices. »

Sonic One de Hisense -- Un téléviseur mince et autonome

Un téléviseur incroyablement mince et autonome compte parmi les innovations qui doivent être découvertes au kiosque de Hisense. Mesurant seulement 1,1 pouce à son point le plus profond, le Sonic Onetm de Hisense est le mariage parfait des designs industriel et mécanique. Le profil mince est rendu possible grâce à un format de haut-parleur piézoélectrique qui capte le son depuis le panneau, conservant un profil ultra mince permettant un affichage époustouflant.

ULED XD -- Une expérience impeccable

ULED XD est un système unique de jeux de puces, d'algorithmes de traitement de l'image et de nouvelles technologies exclusifs à Hisense qui sont destinés aux panneaux pour créer une plage dynamique sans précédent, des tons noirs extrêmement profonds et une luminosité éblouissante. Le panneau ULED XD à cellule double loge un module de 1080p qui affiche une image composée de nuances de gris entre un rétroéclairage DEL à gamme complète ainsi qu'un module 4K affichant une image en couleurs, ce qui permet des mises à niveau importantes de la gradation locale, des couleurs et de la plage dynamique.

Adonis MDtm de Hisense -- Une nouvelle norme en matière d'affichage

Un nouvel écran Adonis MDtm MicroLED de 145 pouces dispose de plus de 10 millions de DEL microscopiques, ce qui procure une luminosité, une fluidité de mouvement et un contraste plus grands tout en demeurant écoénergétique. La technologie sophistiquée se traduit par une souplesse accrue et un meilleur contrôle de la lumière pouvant profiter à quiconque, qu'il s'agisse d'un propriétaire d'habitation ou d'une société à la recherche de solutions d'affichage révolutionnaires. L'Adonis MD de Hisense assure une densité de pixels de l'ordre de 0,833 mm, ce qui se traduit par l'une des expériences les plus raffinées et les plus précises en matière de qualité de résolution d'image jamais vues depuis un écran.

Des technologies intelligentes, un quotidien plus intelligent

Hisense présente un concept extraordinaire lors du CES. En effet, les visiteurs participent à une simulation réelle qui permet de voir comment les appareils électroménagers de Hisense améliorent les liens entre les dispositifs de la maison intelligente. Les visiteurs seront en mesure d'ouvrir des portes avec un verrou intelligent et d'activer les paramètres de leur choix des climatiseurs connectés. L'expérience de la maison intelligente aidera aussi les consommateurs à entrevoir un avenir rapproché où les fours, les réfrigérateurs et les autres appareils électroménagers anticipent leurs besoins et répondent aux commandes vocales d'Amazon Alexatm.

Des téléphones mobiles qui répondent à l'appel

Le monde entier pourra examiner les nouveaux venus de la gamme complète de téléphones intelligents de Hisense lors du CES. On trouve sur la liste de produits mobiles accrocheurs l'Infinity H12, qui est muni de deux caméras, ainsi que le A6, qui dispose de deux écrans, dont un de type « e-ink ». Un éventail plus étendu de téléphones mobiles propices au divertissement permet de mieux comprendre pourquoi Hisense jouit d'un succès continu au sein du marché.

La technologie mise à nue

Les participants du CES peuvent découvrir la gamme de téléphones intelligents et d'appareils électroménagers de Hisense et avoir la rare occasion de comprendre les rouages internes qui font de Hisense un chef de file mondial dans le domaine de la technologique d'affichage. Le kiosque propose des histoires détaillées et des applications concrètes de la technologie exclusive de Hisense, dont l'ULED, les jeux de puces Hi-View et l'intégration de l'IA. Ceux-ci font partie des nombreuses améliorations internes qui rehaussent la qualité d'image des téléviseurs de première qualité de Hisense nouvellement annoncés pour 2019, soit le Hisense U9F, le Hisense H9F et le Hisense H8F, qui seront dévoilés dans le cadre du CES.

L'éventail complet des produits de Hisense sera présenté au kiosque 10039 du Central Hall lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui se déroule du 8 au 11 janvier 2019. Pour obtenir plus d'information, visitez le https://www.hisense-usa.com.

Amazon Alexatm est une marque déposée d'Amazon.com, Inc.

Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Hisense USA Corporation et de Hisense Company, Ltd.

Hisense USA Corporation est une filiale de Hisense Company, Ltd., créée en 1969. Son siège social se trouve à Qingdao, en Chine. Hisense USA Corporation offre une gamme innovante de produits technologiques qui révolutionnent le secteur de l'électronique grand public, défient la concurrence et offrent aux clients une valeur significative. Distribué dans toute l'Amérique du Nord, le portefeuille de produits Hisense USA Corporation comprend des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des déshumidificateurs, des refroidisseurs de boissons et des congélateurs.

