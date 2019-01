Benoit Charette devient ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques





QUÉBEC, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce que le député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, devient ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au sein de son gouvernement.

Ayant une fine connaissance des enjeux environnementaux et une vaste expérience politique et parlementaire, M. Charette saura implanter des solutions durables dans la lutte contre les changements climatiques et mettra en place des actions concrètes pour faire plus pour l'environnement au Québec.

Citations :

« Benoit Charette est un député extrêmement compétent et dévoué, et je suis convaincu qu'il contribuera à l'atteinte de nos objectifs en environnement. Les changements climatiques représentent un immense défi pour notre société. Notre gouvernement prend très au sérieux cet enjeu. Ce qu'on vise, c'est de conjuguer le mieux possible la réduction des GES, la création de richesse et la qualité de vie des Québécois. Nous allons demeurer pragmatiques dans le dossier et allons mettre en oeuvre des solutions concrètes afin que le Québec devienne un modèle en matière d'énergie renouvelable, de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre, notamment. »

- François Legault

Premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Je suis très heureux que ce poste important me soit confié par le premier ministre. J'affectionne particulièrement ce dossier, qui préoccupe également les Québécois plus que jamais. De nombreux défis doivent être relevés outre la réduction des GES, notamment la qualité de l'eau et la gestion des déchets. Je m'engage donc avec enthousiasme et avec beaucoup de détermination à faire plus pour l'environnement et à obtenir des résultats tangibles pour les Québécois. »

- Benoit Charette

Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes

