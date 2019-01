Parsons acquiert OGSystems





La technologie de renseignement géospatial et d'analyse des données va accélérer sa stratégie de croissance

PASADENA, Californie, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Parsons a annoncé aujourd'hui son acquisition d'OGSystems, un prestataire de solutions innovantes qui exploite des technologies avancées de renseignement géospatial, d'analyses de mégadonnées et d'atténuation des menaces. Les clients de défense et de renseignement clés d'OGSystems sont l'Agence nationale de renseignement géospatial (National Geospatial-Intelligence Agency - NGA), le Bureau national de reconnaissance (National Reconnaissance Office - NRO)) et le Commandement des opérations spéciales (Special Operations Command - SOCOM)). L'acquisition d'OGSystems par Parsons est la dernière dans une série d'investissements stratégiques et la troisième acquisition de la corporation au cours des 14 derniers mois.

« La stratégie de Parsons est axée sur les technologies de rupture différenciées requises dans des programmes orientés mission à forte croissance dans les secteurs de la défense, du renseignement et des infrastructures critiques », a déclaré Chuck Harrington, président et PDG de Parsons. « Les renseignements exploitables qu'apportent l'imagerie géospatiale et l'analyse de données au portefeuille de Parsons par le biais d'OGSystems changent la donne. Qu'il s'agisse de renseigner la planification des missions de nos clients du secteur de la sécurité nationale ou de concevoir la ville intelligente résiliente de demain, Parsons relève ce défi grâce à son expertise approfondie en matière de renseignement. »

Fondée en 2004, et ayant son siège à Chantilly, en Virginie, OGSystems (une General Catalyst Portfolio Company) exerce ses activités dans le Missouri, l'Oregon, et en Californie. Les techniques VIPER Labs and Immersive Engineeringtm de la société servent de catalyseurs pour le déploiement de systèmes et de logiciels géospatiaux, d'analyses des menaces systèmes intégrées et de solutions d'ingénierie dans le nuage. Les solutions matérielles avancées d'OGSystems incluent la gamme de capteurs PeARL, qui combine des technologies de lentille optique et de caméra de pointe avec nos solutions logicielles, produisant une imagerie aérienne 2D et 3D précise, à très haute résolution.

« OGSystems étendra notre position sur des marchés critiques, y compris les opérations spatiales, la cyber sécurité, les infrastructures critiques et au-delà », a déclaré Carey Smith, directeur de l'exploitation de Parsons. « L'expertise existante de Parsons en intelligence artificielle et en informatique en nuage renforcera le soutien d'OGSystems pour les clients qui exigent une plus grande efficacité dans l'analyse d'énormes volumes de données et d'imagerie géographiques. »

Parsons compte parmi ses clients de nombreuses organisations du Département de la défense, le Département de l'énergie, le Maryland Procurement Office et d'autres agences de renseignement, ainsi que des propriétaires et des opérateurs d'infrastructures critiques dans le monde entier.

« OGSystems a été fondée et exploitée sur un principe unique ? exercer un impact sur la sécurité nationale par le biais de l'innovation. Nous sommes fiers des avances telles que la technologie de traitement 3D vidéo mobile PeARL et les réductions multipliées par 1000 des délais de traitement des mégadonnées de menaces de sécurité », a ajouté Garrett Pagon, PDG et co-fondateur d'OGSystems. « Ceci découle directement du fait que tous les employés de la société prennent la responsabilité personnelle de s'améliorer de jour en jour et de 'S'approprier les résultats.' « La culture axée sur les personnes de Parsons fournit des technologies de rupture dans le monde entier et est le futur domicile idéal pour les employés qui partagent la vision d'OGSystems. »

Omar Balkissoon, président et co-fondateur d'OGSystems, a ajouté « nous avons défié le statut quo et nous sommes depuis quatorze ans un agent de changement pour la défense et le renseignement. La mentalité de Parsons est totalement alignée sur celle d'OGSystems et nous permet de continuer à faire une différence avec un plus grand nombre de clients sur une plus grande plateforme. »

Parsons a été conseillée par Goldman Sachs & Co LLC et Latham & Watkins LLP. OGSystems a été conseillée par Baird, Ropes & Gray LLP et Miles & Stockbridge P.C.

Pour en savoir plus et télécharger des images sur l'acquisition, visitez www.parsons.com/OGSystems .

Parsons est un prestataire de solutions numériques axé sur les marchés de la défense, du renseignement et des infrastructures critiques. Forte de 75 ans d'expérience, Parsons est particulièrement qualifiée pour fournir des solutions de cyber sécurité physique, de technologie avancée et d'autres services innovants aux agences gouvernementales fédérales, régionales, et locales et à des clients industriels privés dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Parsons, visitez parsons.com , et suivez-nous sur Facebook , Twitter , LinkedIn , et YouTube .

Coordonnées médias :

Chip Sheller

+1 703.659.7442

chip.sheller@parsons.com

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 10:06 et diffusé par :