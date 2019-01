Sagard Holdings embauche une équipe de calibre international et lance Sagard Healthcare Royalty Partners





TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Sagard Holdings, un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies, a annoncé aujourd'hui le lancement du groupe Sagard Healthcare Royalty Partners (« SHRP »), qui sera dirigé par monsieur David MacNaughtan.

M. MacNaughtan possède 25 années d'expérience dans le secteur biopharmaceutique. Il était auparavant à la tête de la stratégie d'investissement en propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC »). Il a également dirigé le Royalty Monetization Fund (fonds de monétisation des droits d'auteur) de DRI Capital (« DRI »), un gestionnaire de portefeuille dans le secteur des soins de santé qui se spécialise dans les droits d'auteur.

SHRP souhaite devenir un investisseur de premier plan dans le secteur des sciences de la vie concentrant ses activités sur les redevances traditionnelles ou les placements axés sur le crédit, protégés par de solides droits de propriété intellectuelle, afin de générer un rendement au comptant non corrélé aux marchés publics. Les transactions axées sur les droits d'auteur sont de plus en plus recherchées dans le secteur des sciences de la vie comme méthode de gestion du risque et d'optimisation du rendement des innovations. SHRP mettra à profit sa vaste expertise pour développer des solutions sur mesure afin d'aider les titulaires de droits d'auteur à en maximiser la valeur.

« Mon équipe et moi sommes très heureux de lancer SHRP sur la plateforme Sagard Holdings, qui cadre selon nous avec notre expertise et s'appuie sur nos relations et nos 40 années d'expérience collective en investissement dans les droits d'auteur dans le secteur des soins de santé, a expliqué M. MacNaughtan. La possibilité de se joindre à un écosystème de premier ordre et d'intégrer l'infrastructure d'exploitation et d'investissement de Sagard est très intéressante et permettra à l'équipe de se concentrer sur la recherche et la structuration d'ententes de haute qualité. »

Ali Alagheband et Raja Manchanda participeront également au lancement de SHRP. M. Alagheband occupait auparavant le poste de directeur général de DRI et siégeait au comité d'investissement de l'entreprise. Il a dirigé, codirigé et approuvé le déploiement de capitaux à travers trois fonds de monétisation des droits d'auteur dans le secteur des soins de santé et a travaillé aux côtés de M. MacNaughtan pendant plus de sept ans. M. Raja Manchanda a également travaillé aux côtés de M. Alagheband et de M. MacNaughtan à DRI. Pendant les dix dernières années, il s'occupait principalement de trouver et d'évaluer des possibilités d'investissement.

Ensemble, les trois hommes ont géré et investi plus de 3 milliards de dollars en redevances, crédits et actions, et possèdent de vastes réseaux dans le secteur des soins de santé.

« Avec toute l'expérience que possèdent David et son équipe en investissement dans les droits d'auteur dans le secteur des soins de santé, nous sommes convaincus que SHRP constituera une occasion de développement importante pour Sagard Holdings », a commenté Adam Vigna, directeur des placements de Sagard Holdings, qui a travaillé pendant six ans avec M. MacNaughtan à l'OIRPC.

Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard Holdings, a souligné que le groupe des droits d'auteur dans le secteur des soins de santé est un bon complément aux activités existantes de Sagard dans les secteurs du crédit, de la technologie financière et des actions, et illustre bien la stratégie de la plateforme visant à répondre aux besoins en capitaux du marché à l'aide de solutions flexibles axées sur une profonde connaissance du secteur et des produits.

« Nous sommes très heureux d'accueillir au sein de notre équipe des talents d'envergure internationale comme David, Ali et Raja. Le lancement de Sagard Healthcare Royalty Partners constitue un pas de plus dans l'établissement d'un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies. »

L'équipe de SHRP sera basée dans les bureaux de Sagard Holdings à Toronto.

À propos de Sagard Holdings

Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies avec des professionnels situés à Montréal, Toronto, New York, Paris et Singapour. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions souples en matière de capital et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant d'une connaissance approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, de commanditaires, de conseillers et d'autres relations importantes. Aujourd'hui, Sagard investit dans cinq classes d'actifs : le capital privé, le capital public, le crédit privé (Sagard Credit Partners), les redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et le capital de risque (Portag3 Ventures et Diagram). La société Sagard Holdings a été fondée en 2005 par Power Corporation du Canada en complément de ses placements mondiaux.

SOURCE Sagard Credit Partners

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 07:30 et diffusé par :