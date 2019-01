OTC Markets Group étend sa présence mondiale en Europe avec l'ouverture d'un bureau à Londres





La nouvelle filiale marque un investissement stratégique clé dans la région

NEW YORK, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM), opérateur de marchés financiers pour 10 000 titres américains et mondiaux, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle filiale, basée à Londres, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à répondre aux besoins des émetteurs européens à la recherche de solutions économiques pour accéder aux marchés de capitaux américains.

Cette expansion souligne le succès des marchés de gré à gré à l'échelle internationale, avec plus de 2000 entreprises issues de 30 marchés mondiaux, dont Londres, Francfort et Paris, qui négocient sur les marchés de gré à gré. Alors que la transparence et le ciblage des investisseurs américains deviennent de plus en plus importants pour les émetteurs étrangers, les transactions croisées offrent aux sociétés internationales déjà cotées sur les bourses internationales un moyen bien réglementé de renforcer la visibilité et la négociabilité des États-Unis sans la complexité et le coût d'une cotation en bourse aux États-Unis. Les négociations secondaires sur les marchés de gré à gré offrent aux investisseurs une expérience comparable à celle d'une bourse, et ce, selon une étude récente, les entreprises ont en moyenne constaté une augmentation de 28 % de la liquidité de leur marché intérieur et une augmentation de 37 % après leur entrée sur le marché de l'OTCQX, ce qui présente des opportunités permettant aux émetteurs d'accroître leurs liquidités sur leur marché national et à l'étranger.

« En nous appuyant sur la force de nos marchés OTCQX et OTCQB et de nos services internationaux, nous sommes ravis de cette opportunité stratégique de développer notre réseau d'émetteurs », a déclaré Jason Paltrowitz, directeur d'OTC Markets Group International Ltd. et de EVP, Corporate Services, OTC Markets Group. « Notre nouvelle présence à Londres jouera un rôle essentiel dans la croissance et l'expansion des marchés de gré à gré à l'échelle internationale et renforcera davantage les relations avec les entreprises d'Europe occidentale. »

À l'occasion de l'ouverture du bureau de Londres, Jonathan Dickson a rejoint le groupe en tant que vice-président des services généraux et relèvera de Jason Paltrowitz. Jonathan, dans le cadre d'un objectif plus large visant à aider les émetteurs à mondialiser leurs relations avec les investisseurs et à mettre l'accent sur les meilleures pratiques, aidera les émetteurs européens à naviguer sur les marchés des capitaux américains.

À propos d'OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite les marchés OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market et Pink® Open Market pour le compte de 10 000 titres américains et mondiaux. Par l'entremise d'OTC Link® ATS et d'OTC Link ECN, nous relions un réseau diversifié de courtiers négociants qui offrent des services d'exécution et de liquidité. Nous aidons les investisseurs à négocier facilement grâce au courtier de leur choix et permettons aux sociétés d'améliorer la qualité de l'information dont disposent les investisseurs.

Pour découvrir comment nous créons des marchés plus efficaces et plus informés, consulter www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS et OTC Link ECN sont exploités par OTC Link LLC, membre de la FINRA/SIPC et de l'ATS réglementé par la SEC.

Contact pour les médias :

OTC Markets Group Inc. +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

