L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - BBI; BBI.WT

Reprise des négociations pour : Société : Blackbird Energy Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : BBI, BBI.WT Reprise (HE) : 8 h 00 le 7 janv. 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

Reprise des négociations pour : Société : Defense Metals Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : DEFN Reprise (HE) : 09 h 30 le 7 janvier 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...