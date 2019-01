Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour décembre 2018





La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX

et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 4 janv. 2019 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de décembre 2018 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha) et la Bourse de Montréal (MX).

La MX a enregistré trois records de volume mensuel en décembre : les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF) ont atteint 102 393 contrats, les contrats à terme standard sur l'indice S&P/TSX 60 (SXF) ont atteint 1 127 388 contrats et les contrats à terme sur actions ont atteint 207 459 contrats.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Volume 12 002 035 965 13 097 773 416 13 129 003 359 Valeur 171 748 274 635 $ 171 671 459 853 $ 128 744 166 434 $ Opérations 26 409 014 27 598 384 18 358 900







Moyennes quotidiennes





Volume 648,8 M 595,4 M 691,0 M Valeur 9 283,7 M $ 7 803,2 M $ 6 776,0 M $ Opérations 1 427 514 1 254 472 966 258

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 149 998 701 331 141 984 941 396 +5,6 Valeur 1 881 258 916 441 $ 1 614 752 105 504 $ +16,5 Opérations 281 848 487 231 172 306 +21,9







Moyennes quotidiennes





Volume 598,8 M 567,9 M +5,4 Valeur 7 510,0 M $ 6 459,0 M $ +16,3 Opérations 1 125 144 924 689 +21,7

Bourse de Toronto



Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Volume 8 144 787 072 8 382 199 111 6 146 749 301 Valeur 153 332 676 224 $ 149 407 204 002 $ 114 073 344 387 $ Opérations 22 848 061 23 327 864 15 112 375 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 14 322,86 15 197,82 16 209,13







Moyennes quotidiennes





Volume 440,3 M 381,0 M 323,5 M Valeur 8 288,3 M $ 6 791,2 M $ 6 003,9 M $ Opérations 1 235 030 1 060 357 795 388

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 87 861 515 500 81 280 402 437 +8,1 Valeur 1 665 138 744 785 $ 1 442 072 348 310 $ +15,5 Opérations 238 231 174 198 765 705 +19,9







Moyennes quotidiennes





Volume 350,7 M 325,1 M +7,9 Valeur 6 647,3 M $ 5 768,3 M $ +15,2 Opérations 951 023 795 063 +19,6

Bourse de croissance TSX *



Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Volume 2 745 471 140 3 387 109 780 6 093 205 708 Valeur 986 924 935 $ 1 530 805 194 $ 3 576 559 368 $ Opérations 614 113 811 530 1 415 082 Indice composé S&P/TSX de croissance à la

fermeture ^ 557,20 589,52 850,72







Moyennes quotidiennes





Volume 148,4 M 154,0 M 320,7 M Valeur 53,3 M $ 69,6 M $ 188,2 M $ Opérations 33 195 36 888 74 478

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 49 508 106 376 50 137 985 164 -1,3 Valeur 30 237 106 171 $ 23 041 854 469 $ +31,2 Opérations 13 097 407 9 450 852 +38,6







Moyennes quotidiennes





Volume 197,6 M 200,6 M -1,5 Valeur 120,7 M $ 92,2 M $ +31,0 Opérations 52 285 37 803 +38,3

TSX Alpha Exchange



Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Volume 1 111 777 753 1 328 464 525 889 048 350 Valeur 17 428 673 476 $ 20 733 450 657 $ 11 094 262 679 $ Opérations 2 946 840 3 458 990 1 831 443







Moyennes quotidiennes





Volume 60,1 M 60,4 M 46,8 M Valeur 942,1 M $ 942,4 M $ 583,9 M $ Opérations 159 289 157 227 96 392

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume 12 629 079 455 10 566 553 795 +19,5 Valeur 185 883 065 485 $ 149 637 902 725 $ +24,2 Opérations 30 519 906 22 955 749 +33,0







Moyennes quotidiennes





Volume 50,4 M 42,3 M +19,3 Valeur 742,0 M $ 598,6 M $ +24,0 Opérations 121 836 91 823 +32,7

Bourse de Montréal



Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Volume (contrats dérivés) 9 749 530 10 441 542 7 469 530 Intérêt en cours (contrats) 6 788 471 8 113 462 6 648 966

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Volume (contrats) 112 193 082 96 267 503 +16,5 Intérêt en cours (contrats) 6 788 471 6 648 966 +2,1

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2018. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de décembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

