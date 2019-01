TCL Communication annonce de nouveaux smartphones Alcatel, de nouvelles mises à jour BlackBerry Mobile et de nouvelles expériences d'affichage sur smartphone au CES® 2019





HONG KONG, le 4 janvier 2019 /PRNewswire/ -- À quelques jours du CES 2019 de Las Vegas, TCL Communication s'apprête à présenter sa nouvelle gamme d'appareils mobiles et à dévoiler de nouvelles technologies. Lors de sa participation au CES, TCL présentera la dernière gamme de produits mobiles et connectés d'Alcatel et dévoilera le premier smartphone de la nouvelle série 2019, qui inclura l'écran Full View, fabriqué par TCL. La société exposera également une gamme complète de smartphones BlackBerry, notamment les modèles KEY2 et KEY2 LE, et fera le point sur les disponibilités chez les opérateurs pour ces appareils partout dans le monde.

En outre, TCL fera en première mondiale une démonstration de ses dernières technologies d'affichage pour smartphones, y compris ses écrans bord à bord. Cette technologie est rendue possible grâce à CSOT, une société soeur de TCL Communication, qui développe également des panneaux d'affichage primés pour les téléviseurs TCL. CSOT est l'un des leaders mondiaux sur le marché des écrans LCD ainsi que des technologies d'affichage LTPS, AMOLED et d'autres technologies d'affichage de pointe telles que les écrans flexibles. La collaboration étroite entre TCL Communication et CSOT tout au long de la chaîne d'approvisionnement garantit un service rapide et une grande disponibilité des dernières technologies d'affichage.

« Chez TCL Communication, nous nous efforçons constamment de faire évoluer nos produits mobiles et Internet. D'une part, nous présenterons au CES les appareils Alcatel et BlackBerry disponibles aujourd'hui, et d'autre part, notre nouvelle technologie d'affichage laissera entrevoir ce que nous serons en mesure de réaliser demain. », a déclaré Peter Lee, Directeur Général Monde des ventes et du marketing chez TCL Communication. « En tant que l'un des principaux fabricants d'écrans au monde, TCL a pour mission de donner à ses clients du monde entier un accès à d'excellentes technologies d'affichage. L'année dernière, nous avons prouvé que nous pouvions intégrer ces technologies à nos appareils mobiles grâce à nos écrans Full View Alcatel. Cette année, nous présenterons au CES les nouvelles technologies d'affichage TCL que nos clients pourront bientôt retrouver sur nos smartphones et autres appareils. »

TCL se trouvera sur le stand 12929 dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas pour le CES 2019, qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2019.

