SpyHunter, application de lutte contre les logiciels malveillants, obtient la certification AppEsteem





SpyHunter s'est mérité la certification AppEsteem en ayant satisfait aux exigences d'un examen technique rigoureux multi-niveaux, soit plus de 100 exigences de certification d'application (ACR).

EnigmaSoft a reçu la certification AppEsteem pour SpyHunter, sa solution anti-programmes malveillants, une validation prestigieuse qui souligne une fois encore l'engagement d'EnigmaSoft envers la protection des droits des consommateurs et des utilisateurs.

DUBLIN, 28 décembre 2018 /CNW/ - EnigmaSoft Limited annonce que SpyHunter, sa solution anti-programmes malveillants qui détecte et supprime les menaces persistantes et émergentes, a reçu la certification AppEsteem très respectée, une nouvelle dont EnigmaSoft est extrêmement fière, d'autant plus que le processus de certification d'AppEsteem fait subir aux entreprises un examen rigoureux et exigeant qui implique des analyses de fond détaillées axées sur les critères de protection des consommateurs et un examen technique multi-niveau. Concrètement, pour mériter la certification AppEsteem, SpyHunter devait satisfaire à plus de 100 exigences de certification d'application (ACR) et se conformer aux normes de démonstration élevées d'AppEsteem quant à l'engagement à protéger les droits des consommateurs et utilisateurs. Le rapport de certification de l'application, publié le 14 décembre 2018, est disponible sur le site Web suivant : https://customer.appesteem.com/certified?vendor=ENIGM

S'attardant sur la certification, Patrick Morganelli, chef de la direction d'EnigmaSoft Limited, a déclaré : « Nous ne pourrions être plus ravis de recevoir la certification AppEsteem. Cette distinction prestigieuse témoigne non seulement de notre engagement indéfectible à servir et à protéger les clients, et plus largement les consommateurs et utilisateurs, mais aussi de la haute qualité et de l'efficacité de SpyHunter, notre produit, qui joue un rôle essentiel dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. La certification AppEsteem est en cohérence avec les éloges reçus de nos clients du monde entier et nos efforts continus pour les protéger en permanence en dotant leurs ordinateurs de logiciels de niveau avancé, gage de la cybersécurité, à un prix exceptionnel. »

AppEsteem est un organisation d'examen de logiciels dont la mission consiste à analyser les programmes logiciels afin de fournir aux consommateurs et aux utilisateurs des renseignements techniques et des avis d'experts sur la sécurité et la fiabilité des applications. Ayant reçu la certification AppEsteem, SpyHunter fera partie d'un groupe de programmes de développeurs qui se sont engagés dans une pratique qui consiste à appliquer à la conception d'applications des critères de protection des consommateurs censés aider ces derniers tout en démontrant la valeur réelle de leurs applications.

« Chez AppEsteem, nous avons reconnu la nécessité des lignes directrices et d'un contrôle -- ce que nous offrons -- dans une industrie florissante, celle du logiciel, qui devrait toujours être franche avec les consommateurs dans tous leurs services », a fait valoir Dennis Batchelder, président d'AppEsteem. « EnigmaSoft a démontré une approche claire de sa volonté d'embrasser nos efforts pour aider à définir les avantages de la distribution de logiciels propres, et nous sommes ravis de certifier SpyHunter. »

EnigmaSoft est -- et a toujours été -- pleinement engagée en faveur non seulement de la transparence de ses applications propres et avancées, mais aussi du maintien de la confiance des consommateurs au centre de ses priorités.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société irlandaise fermée dont les bureaux et le siège social international se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir développé et commercialisé SpyHunter, un antimaliciel dynamique de pointe doté de fonctions de blocage de programmes malveillants et de correction. SpyHunter a été certifié par le Download Program de TRUSTe (programme de téléchargement sécurisé) et a obtenu un score de 100 % à l'issue des tests indépendants par AV-Test. SpyHunter détecte et supprime les programmes malveillants, accroît la confidentialité sur Internet et aide à éliminer les menaces à la sécurité en s'attaquant à des problèmes tels que les logiciels malveillants, les rançongiciels, les chevaux de Troie, les logiciels anti-espions malveillants et autres objets ou menaces malveillants qui pèsent sur la sécurité et qui touchent des millions d'utilisateurs de PC sur le Web.

