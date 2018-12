Toyota Candiac s'ajoute au groupe HGrégoire





SAINT-EUSTACHE, QC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - HGrégoire a fait l'acquisition de Toyota Candiac, première succursale de véhicules neufs Toyota pour le groupe, et une deuxième succursale HGrégoire sur la Rive-Sud de Montréal. En 2018, le groupe HGrégoire est ainsi devenu propriétaire de cinq nouvelles succursales en Amérique du Nord, et a annoncé l'ajout de deux autres concessions à son réseau, dont les ouvertures sont prévues en 2019.

La nouvelle succursale HGrégoire Toyota Candiac représente un investissement de 45 millions couvrant, entre autres, l'achat de la concession, l'augmentation du nombre de véhicules disponibles, et des rénovations qui y seront faites au courant des prochaines années.

« Avec l'acquisition de Toyota Candiac, HGrégoire compte maintenant 21 concessions au Québec, ce qui nous permet de toujours diversifier notre offre de véhicules et de continuer de rayonner partout dans la province », affirme John Hairabedian, président de HGrégoire. « Étant un groupe innovant, nous avons hâte d'accueillir les clients de Toyota à Candiac et de leur faire bénéficier des avantages pour lesquels HGrégoire est reconnu. »

Il s'agit de la 25e concession HGrégoire en Amérique du Nord et de la 10e succursale de véhicules neufs de l'entreprise au Québec. HGrégoire exploite également les concessions de véhicules neufs suivantes : Kia, Hyundai et Mitsubishi à Vaudreuil-Dorion; Chrysler/Dodge/Jeep/RAM à Lafontaine (Saint-Jérôme), Nissan à Saint-Eustache, ainsi que deux concessions Nissan, une Mitsubishi, et une INFINITI à Laval. À cela s'ajoutera, à l'automne 2019, une succursale Hyundai à L'Île-Perrot, dont la construction est déjà entamée.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréat du Prix du Choix du Consommateur pour la 13e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 21 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et 4 en Floride. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs des voitures de qualité au meilleur prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur le parcours distinctif de l'entreprise, visitez www.hgregoire.com.

