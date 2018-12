Présence non déclarée de graines de moutarde, d'oeufs et de blé dans la salade de choux crémeuse et la salade de macaroni vendues par Marché Hochelaga M&H

Bruce Linton, président et cochef de la direction de Canopy Growth , la société la plus importante et la plus diversifiée dans le secteur du cannabis, a commenté aujourd'hui l'adoption du projet de loi sur le cannabis, qui contient le libellé de la...

LiveWell Canada Inc. (« LiveWell » ou la « Société ») accueille favorablement l'adoption de la U.S. Agriculture Improvement Act et la fin de décennies d'interdiction du chanvre et d'idées fausses sur le CBD dérivé du chanvre et autres...