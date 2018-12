Le ministre des Anciens Combattants et le ministre de la Défense nationale soulignent le 75e anniversaire de la bataille d'Ortona





OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire de la bataille d'Ortona :

« Pendant neuf au cours de la période de Noël de 1943, des soldats canadiens ont combattu courageusement pour libérer la ville côtière italienne d'Ortona, alors que les Alliés poursuivaient leur lutte contre les forces allemandes qui occupaient l'Italie durant la Seconde Guerre mondiale.

La bataille d'Ortona a été l'une des batailles les plus difficiles pour les troupes canadiennes durant la campagne d'Italie. Remplie d'anciens bâtiments en pierre, Ortona a été réduite en ruines, limitant ainsi la capacité des Alliés à utiliser l'artillerie et les chars et fournissant également de nombreuses positions fortifiées possibles aux défenseurs ennemis.

Après avoir combattu plus d'une semaine dans la ville dévastée, les Canadiens libérèrent Ortona le 28 décembre 1943.

Le 1er Corps canadien s'est frayé un chemin vers le haut de l'Italie jusqu'en février 1945 où il s'est joint au reste de la Première Armée canadienne dans le nord-ouest de l'Europe et a commencé l'avancée finale à travers les Pays-Bas, puis en Allemagne aux derniers chapitres de la Seconde Guerre mondiale. Près de 6 000 ont perdu la vie en aidant à libérer le peuple italien.

Le courage et la bravoure de ceux qui ont servi dans la première moitié du 20e siècle - soit les Canadiens qui se sont battus pour la liberté et les droits de la personne - se reflètent dans la tradition de service des Forces armées canadiennes d'aujourd'hui.

Nous nous souviendrons d'eux. »

SOURCE Anciens Combattants Canada

20 décembre 2018