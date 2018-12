Aeroflot enregistre sa propre race de chiens de détection





MOSCOU, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

Aeroflot a enregistré sa propre race de chiens de détection, Shalaïka, auprès de la Fédération cynologique russe. La présentation officielle des chiens a eu lieu au terminal B de l'aéroport international de Cheremetièvo, en présence de Klim Sulimov, l'éleveur de chiens de race Shalaïka et des membres de la communauté cynologique.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801079/Aeroflot_sniffer_dogs.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801080/Aeroflot_breed_of_sniffer_dogs.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801081/Aeroflot_registers_sniffer_dogs.jpg )

Les chiens ont été présentés par Azat Zaripov, le directeur adjoint de la sécurité aérienne d'Aeroflot et Akexander Shalov, le directeur général adjoint de la sécurité de l'aéroport de Cheremetièvo, qui ont expliqué la façon dont la compagnie aérienne et l'aéroport utilisent les chiens pour assurer la sécurité au sol et dans les avions.

Le Shalaïka est un hybride de chacal russe, issu d'un croisement initial de deux bergers de Laponie et de deux chacals dorés du Turkménistan. La race a été créée pour la sécurité d'Aeroflot par le célèbre biologiste russe Klim Sulimov et depuis 2001, les Shalaïkas appuient le service cynologique de la compagnie aérienne en tant que chiens de détection. À ce jour, Aeroflot dispose d'environ 50 chiens.

Capitalisant sur la réussite de son service cynologique, Aeroflot a mis en place la surveillance olfactive - un système matériel et logiciel qui comprend un équipement spécial pour les chiens, en vue de contribuer à identifier la nature des substances qu'ils détectent et transmettre les informations à l'ordinateur de l'opérateur.

Le service cynologique d'Aeroflot obtient régulièrement des prix. En décembre 2018, la compagnie aérienne est devenue la première compagnie de transport à remporter le prix international dans la catégorie Biotechnologie et Génie génétique aux Innovation Time Awards pour son projet Aeroflot Sulimov Dogs (Chiens de Sulimov Aeroflot). Le projet Facebook Sulimov Dogs de la compagnie aérienne est également lauréat des Golden World Awards de l'IPRA dans les catégories Voyage et tourisme, Relations médias numériques et Engagement communautaire.

En 2019, Aeroflot présentera les Shalaïkas et le système de surveillance olfactive lors de l'exposition cynologique internationale Eurasia 2019.

À propos d ' Aeroflot

Aeroflot est le fleuron du transport aérien russe. Elle est fière de faire partie de l'Alliance internationale SkyTeam. Aeroflot dessert 152 destinations dans 55 pays.

Parmi les flottes des compagnies aériennes de la planète qui exploitent plus de 100 avions, celle d'Aeroflot, composée de 252 appareils, est la plus jeune. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers en tant qu'Aeroflot Group, filiales comprises).

Aeroflot détient le statut de « Compagnie aérienne 4 étoiles » attribué par Skytrax et a été désignée « Meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est » pour la septième fois dans le cadre de l'édition 2018 des Skytrax World Airline Awards. Aeroflot a également été distinguée par un classement « Compagnie aérienne mondiale cinq étoiles » attribué par l'APEX, une association dédiée au transport aérien basée aux États-Unis.

Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde selon Brand Finance, un cabinet de conseil en stratégie de marque de tout premier plan.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site http://www.aeroflot.com/

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 07:27 et diffusé par :