Nomination de monsieur Sylvain Lemieux au poste de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal





QUÉBEC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le Gouvernement du Québec, de monsieur Sylvain Lemieux à titre de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS).

Monsieur Lemieux entrera en fonction le 20 décembre 2018. Il succède ainsi à monsieur Yvan Gendron, qui a été nommé sous-ministre de la Santé et des Services sociaux en novembre dernier.

Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique et d'un baccalauréat en service social de l'Université de Sherbrooke, monsieur Lemieux a acquis une solide expérience de plus de 16 ans en gestion, notamment dans le secteur privé de 2002 à 2012 et au sein du réseau de la santé et des services sociaux au cours des six dernières années. Il occupe le poste de président-directeur général adjoint au CIUSSS depuis avril dernier, et assume également la fonction de président-directeur général par intérim depuis novembre. Auparavant, il a également agi comme directeur général adjoint au programme de santé physique générale et spécialisée et directeur des services multidisciplinaires de 2015 à 2018. Monsieur Lemieux détient aussi, depuis 2012, la certification Lean Six Sigma Black Belt, une démarche de formation de haut niveau liée à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus.

Citation :

« Avec son approche centrée sur la clientèle, son leadership mobilisateur ainsi que sa connaissance approfondie du milieu universitaire et des enjeux divers qui sont propres à la région montréalaise, monsieur Lemieux est la personne toute indiquée pour occuper ce poste important. De plus, ses années d'expérience au sein de cet établissement assurent une belle continuité, au bénéfice à la fois du personnel et des usagers. Je lui souhaite le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 17:28 et diffusé par :