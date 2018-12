Virtuozzo désigne Alex Fine comme PDG





Ce leader expérimenté du secteur informatique mondial rejoint Virtuozzo pour contribuer à stimuler la croissance sur de nouveaux marchés

SEATTLE, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Virtuozzo, un grand éditeur de logiciels de virtualisation depuis ces 18 dernières années, a annoncé qu'Alex Fine avait été désigné comme son PDG. M. Fine a déjà fait ses preuves dans la croissance des revenus d'organisations high-tech mondiales comme CloudBlue, Ingram Micro, Odin et Parallels. Il rejoint Virtuozzo à un moment critique, à l'heure où l'entreprise entre sur le marché de l'infrastructure hyperconvergée (HCI) avec sa très attendue Virtuozzo Infrastructure Platform.

« Virtuozzo a été extrêmement performante dans l'offre de solutions de virtualisation et de stockage défini par logiciel aux fournisseurs de services à travers le monde depuis plusieurs années déjà, et nous entendons continuer de servir ce segment avec plus d'innovation », explique M. Fine. « Nous constatons également une évolution continue du type d'infrastructure informatique que beaucoup d'organisations choisissent pour leurs principales applications commerciales, et c'est pourquoi nous adaptons notre feuille de route pour répondre au mieux aux nouvelles attentes des clients. »

MarketsandMarketstm estime que le marché de l'infrastructure hyperconvergée connaîtra une croissance annuelle de 43,6 % entre aujourd'hui et 2022 pour atteindre 12,6 milliards de dollars. « Notre Virtuozzo Infrastructure Platform permettra l'hyperconvergence des réseaux de calcul, de stockage et virtuels dans une seule pile, avec une gestion unifiée et la prise en charge de plusieurs clients, de sorte que les organisations informatiques pourront créer des infrastructures de centres de données cloud ou virtuelles évolutives à hautes performances sur la base de matériels standard afin de réduire les coûts et d'assurer la croissance de l'entreprise », ajoute M. Fine.

Habitué de longue date de la famille des entreprises Parallels, M. Fine a initialement été chargé en 2006 de la gestion de la jeune division Parallels Desktop en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Il a ensuite renforcé la présence de Parallels en Afrique, où il a été à l'origine d'une importante croissance des revenus lorsque l'entreprise a adopté la marque Odin. Après l'acquisition d'Odin par Ingram Micro, Alex est resté avec l'équipe d'Odin pour superviser les ventes dans la région EMEA jusqu'à son arrivée chez Virtuozzo.

Virtuozzo propose une technologie intégrée de virtualisation et de stockage défini par logiciel qui donne lieu à de meilleures performances et une plus grande efficacité économique dans les centres de données à travers le monde. C'est la première entreprise à monétiser les charges de travail de conteneurs il y a près de 20 ans, et elle compte aujourd'hui plus de cinq millions de conteneurs en production. Elle a également été un leader d'opinion et un contributeur incontournable pour de nombreux projets open source influents, comme OpenVZ, KVM, OpenStack, CNCF et OCI. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.virtuozzo.com.

