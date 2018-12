LiveWell Canada signe l'entente définitive pour l'acquisition d'Acenzia





L'entente fait partie de la transformation de LiveWell en société d'envergure internationale spécialisée en CBD

OTTAWA, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - LiveWell Canada inc. («?LiveWell?» ou «?la Société?») (CSE: LVWL), a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé, le 14 décembre 2018, l'entente définitive avec Acenzia Inc., un chef de file dans la conception et la fabrication de produits de santé naturels et de compléments à Tecumseh, en Ontario, afin d'acquérir la totalité des actions ordinaires d'Acenzia Inc. (la «?transaction?»), pour un prix d'achat total de 20 millions de dollars. LiveWell a annoncé la signature de la lettre d'intention contraignante pour l'acquisition d'Acenzia le 5 octobre 2018.

La transaction fait partie de la transformation de LiveWell en une société en sciences de la vie d'envergure internationale spécialisée en CBD axée sur des produits de qualité et des résultats fonctionnels. Conciliant la science et la fabrication de pointe, Acenzia est une entreprise novatrice dans le domaine de la conception rapide de produits et de traitements thérapeutiques pour certains états de santé. Ces capacités permettront à LiveWell de poursuivre ses recherches en matière de santé sur le CBD et autres cannabinoïdes et d'accélérer le développement de produits de CBD de la société.

«?Il est essentiel de miser sur des partenariats stratégiques pour croître rapidement et tirer profit du potentiel immédiat du marché, a déclaré David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell. L'acquisition d'Acenzia représente une occasion de percevoir et de distinguer la marque, tout en créant de nouveaux produits. Les produits thérapeutiques avancés et les trousses de diagnostic faciles d'accès d'Acenzia font partie d'une classe à part?», a-t-il ajouté.

«?Les synergies de cette fusion créent un potentiel sans précédent en matière d'innovation en soins de santé. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de partager notre technologie, notre vision et notre passion aux côtés de cette équipe extrêmement compétente?», a déclaré Grant Bourdeau, l'un des deux cofondateurs d'Acenzia, et Indrajit Sinha, qui se joindront tous deux à l'équipe de direction de LiveWell.

«?Le CBD réécrira l'histoire surtout dans la façon dont nous percevons de la prestation des soins de santé. L'occasion de participer à cette initiative ne se présente qu'une fois dans la vie?», a déclaré le Dr Sinha.

Sommaire de la transaction

La composition de l'offre d'achat totale de 20 millions de dollars demeure la même que celle annoncée le 5 octobre 2018, à l'exception des billets à ordre acceptés par les actionnaires pour la partie en espèces de 2 millions de dollars de l'offre totale d'achat. Les billets à ordre portent un intérêt annuel de 10 % et arrivent à échéance le 30 juin 2019.

Dans le cadre de cette acquisition, LiveWell émettra 21?428?571 actions ordinaires à 0,84 $ chacune aux actionnaires d'Acenzia à la clôture, prévue au cours des prochaines semaines. De plus, un prêteur ayant consenti un prêt de 750?000 $ à Acenzia Inc. a accepté de convertir 50 % ou 375?000 $ en actions ordinaires de LiveWell à 0,84 $ chacune, pour un total de 446?428 actions ordinaires.

Des honoraires d'intermédiation de 70?000 $ seront payables en vertu de cette transaction.

À propos de LiveWell

LiveWell Canada inc. est une société canadienne novatrice en matière de chanvre et de cannabis axée sur la recherche avancée sur le CBD et autres cannabinoïdes, ainsi que sur le développement, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de mieux-être grand public.

Énoncé de nature prospective

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sujet de la Société et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, on reconnaît ces énoncés à l'emploi de mots comme «?planifier?», «?poursuivre?», «?s'attendre?», «?calendrier?», «?projet?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?prévoir?», «?estimer?», «?peut?», «?va?», «?potentiel?», «?proposer?» et autres termes ou énoncés semblables (avec leurs formes négatives) par lesquels on dit que des événements ou des conditions «?peuvent?» ou «?vont?» se produire. De tels énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les événements prospectifs et les circonstances dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précises ou ne pas se produire du tout et pourraient différer considérablement en raison de facteurs de risque inconnus et connus ou d'incertitudes qui touchent la Société. La liste susmentionnée de facteurs importants n'est pas exhaustive et les lecteurs sont encouragés à prendre connaissance de tous les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018.

En ce qui concerne les énoncés prospectifs et les renseignements concernant les avantages prévus de la transaction, y compris le calendrier prévu de clôture, la Société a fourni ces énoncés et ces renseignements en se fondant sur certaines hypothèses qu'elle juge raisonnables à ce stade-ci.

Les renseignements prospectifs du présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date de sa présentation et, par conséquent, ils pourraient être modifiés après cette date. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue à l'information prospective et ne devrait pas non plus s'en remettre à elle à toute autre date. Bien qu'elle puisse choisir de le faire, la Société ne s'engage pas à mettre à jour cette même information à un moment quelconque sauf en conformité avec les lois applicables en matière de sécurité.

