Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les montants estimatifs des distributions annuelles de gains en capital réinvesties pour 2018 des FNB axés sur le Facteur Dividende de Fidelity

TORONTO, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les montants estimatifs des distributions annuelles de gains en capital réinvesties pour 2018 de la gamme de FNB axés sur le Facteur Dividende de Fidelity (les « FNB Fidelity »).

Ces estimations portent uniquement sur les distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces estimations n'incluent pas les montants estimatifs des distributions mensuelles régulières.

Les montants définitifs des distributions réinvesties seront annoncés le 24 décembre 2018 ou vers cette date. La date ex-dividende des distributions annuelles de 2018 est le 24 décembre 2018. La date de clôture des distributions annuelles de 2018 est le 27 décembre 2018. Les distributions seront versées le 31 décembre 2018.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2018, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs au début de 2019.

Nom du FNB

Fidelity Symbole

boursier Valeur

liquidative par

part (VLPP) au

14 décembre

2018 ($) CUSIP Code ISIN Gain en

capital

annuel

estimative

par part,

au 14

décembre

2018 ($) Gain en

capital

annuel

estimatif

par part, en

% de la VL,

au 14

décembre

2018 FNB indiciel

Fidelity

Dividendes

canadiens

élevés FCCD 23,76 31608M102 CA31608M1023 0,01897 0,07984 % FNB indiciel

Fidelity

Dividendes

américains

pour hausses

de taux FCRR 23,64 31644M108 CA31644M1086 0,01106 0,04679 % FNB indicial

Fidelity

Dividendes

américains

pour hausses

de taux -

Devises

neutres FCRH 22,91 31644P101 CA31644P1018 - - FNB indicial

Fidelity

Dividendes

américains

élevés FCUD 23,87 31645M107 CA31645M1077 - - FNB indicial

Fidelity

Dividendes

américains

élevés -

Devises

neutres FCUH 23,13 315740100 CA3157401009 - - FNB indicial

Fidelity

Dividendes

internatio-

naux élevés FCID 24,43 31623D103 CA31623D1033 - -

Renseignements prospectifs

Cet avis contient des énoncés prospectifs à l'égard des distributions de gains en capital estimatives de décembre 2018 pour les FNB Fidelity. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat. De plus, compte tenu de la brève période de temps écoulée depuis la date du lancement des FNB mentionnés plus haut, soit le 18 septembre 2018, il existe un risque accru que les distributions annuelles de gains en capital estimatives diffèrent sensiblement des distributions réelles.

Fidelity Investments Canada s.r.i.

En tant que l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada, Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 130 milliards de dollars sous forme de fonds communs de placement et d'actifs institutionnels. En date du 30 novembre 2018, cette somme inclut un actif de 33 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite publics et privés à prestations et à cotisations déterminées, des mandats en sous-traitance, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d'autres actifs de sociétés pour le compte de clients provenant de toutes les régions du Canada.

Fidelity Investments Canada s.r.i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif, des solutions gérées, des FNB et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

