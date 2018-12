Refinancement des universités québécoises en région - Le gouvernement doit s'engager à plus long terme





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La CSN salue l'annonce du ministre Roberge de verser en cours d'année 7,5 millions de dollars à cinq composantes régionales du réseau de l'Université du Québec. La CSN aurait cependant souhaité un engagement à plus long terme pour soutenir l'ensemble des dix établissements de ce réseau public et ainsi assurer l'atteinte des visées de développement social et économique qu'il incarne pour la société québécoise.

«?On remarque une hésitation du ministre Roberge à promettre une majoration du financement du réseau de l'Université du Québec dans le prochain budget. L'éducation est pourtant la priorité du gouvernement?», s'inquiète Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN. Cette dernière souligne que le réseau de l'Université du Québec, qui célèbre ses 50 ans, est pourtant une pierre angulaire pour l'accès aux études supérieures dans toutes les régions du Québec.

Il n'est pas trop tard pour revoir le mode de financement de l'ensemble des universités. «?Une de ses faiblesses repose sur le fait que le calcul, presque exclusivement basé sur le nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps plein, ne tient pas compte des particularités d'un grand nombre d'entre eux, qui sont inscrits à temps partiel dans les universités du réseau. Il faut donner un coup de barre pour permettre à ces institutions de jouer pleinement leur rôle dans toutes les régions?», déclare Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Par ailleurs, la CSN accueille favorablement la volonté du ministre de vouloir corriger les iniquités que subissent les universités du réseau lorsque comparées aux universités à charte. «?Le ministre a annoncé son intention de réexaminer la déréglementation des frais de scolarité introduite par le précédent gouvernement ainsi que le financement particulier de certaines disciplines. Nous espérons que le ministre ajoutera à sa réflexion la question de la concentration des fonds de recherche pour une analyse globale du financement de la mission de l'ensemble des universités québécoises?», a soutenu Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

À propos

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

À travers la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et la Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN), la CSN représente plus de 70?000 travailleuses et travailleurs du secteur de l'éducation à tous les ordres d'enseignement.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 18:51 et diffusé par :