Avis aux médias - La ministre Ng et la ministre Monsef animeront une conférence sur l'entrepreneuriat chez les femmes





PETERBOROUGH, ON, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Le Women's Business Network of Peterborough (anglais) organise une conférence qui sera animée par la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, l'honorable Maryam Monsef. Les ministres parleront du soutien offert par le gouvernement du Canada aux femmes entrepreneures. Les journalistes sont les bienvenus.

Date : Le mercredi 19 décembre 2018



Heure : 15 h



Lieu : Nexicom Studio

290, rue George Nord

Peterborough (Ontario)

