Google lance son partenariat paysafecard en France





PARIS, December 18, 2018 /PRNewswire/ --

La paysafecard de Paysafe est à présent acceptée dans le Google Play Store de cinq nouveaux pays : France , Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Grèce

Un réseau de distribution de plus de 600 000 points de vente dans le monde

L'option de paiement parfaite pour des millions d'Européens qui ne veulent pas partager leurs données financières personnelles en ligne

Google a ajouté paysafecard, une solution de prépaiement remarcable qui fait partie du Groupe Paysafe (Paysafe), en tant que nouveau mode de paiement sur le Google Play Store en France et dans quatre autres pays européens, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Grèce. L'expansion du partenariat Google/Paysafe fait suite au lancement réussi de la carte paysafecard comme mode de paiement sur Google Play Store en Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et à Chypre depuis le mois de juin, ce qui signifie qu'elle est maintenant disponible dans 10 pays européens.

paysafecard permet aux consommateurs de payer en ligne, simplement et en toute sécurité, à l'aide d'un code PIN à 16 chiffres pour finaliser le paiement. La carte ouvre des possibilités d'achat en ligne et sur Google à des millions de consommateurs qui en étaient précédemment exclus - soit parce qu'ils n'avaient pas de compte bancaire ou de carte de crédit, soit parce qu'ils ne voulaient pas entrer leurs coordonnées bancaires sur Internet, souvent pour des raisons de sécurité. Selon une étude de marché, cela représente plus de 30 % de tous les Européens.

Selon un rapport de Médiamétrie//NetRatings, 37 millions d'acheteurs en ligne en France ont dépensé 81,7 milliards d'euros en ligne en 2017. Les ventes en ligne dans le pays auraient augmenté de 14 % d'une année sur l'autre au cours des trois dernières années.

Dans ses commentaires sur l'expansion du partenariat, Udo Müller, PDG de paysafecard, a déclaré : « paysafecard donne les moyens aux gens de faire des achats en ligne de manière rapide, commode et sûre, même s'ils n'ont pas de compte bancaire, ou qu'ils ne souhaitent tout simplement pas partager leurs coordonnées bancaires en ligne. La collaboration avec des marques comme Google représente une partie importante de notre croissance et garantit que paysafecard réponde au besoin de millions de clients sur le Google Play Store. »

Il est possible d'acheter la paysafecard via un réseau de plus de 600 000 points de vente dans le monde entier, dont 40 000 points de vente en France, 27 000 en Grèce et au Royaume-Uni respectivement, 59 000 en Allemagne et 72 000 en Espagne. Les points de vente comprennent les principales chaînes de stations-service, les supermarchés, les vendeurs de billets de loterie et les kiosques.

paysafecard

Fondée en 2000, paysafecard est leader sur le marché des modes de paiement prépayé en ligne et fait partie du vaste portefeuille de solutions et de services de paiement innovants proposés par le Groupe Paysafe. L'entreprise opère sous les marques de paysafecard, my paysafecard, paysafecard Mastercard® et Paysafecash. Disponible dans plus de 600 000 points de vente et près de 50 pays du monde entier, paysafecard permet des achats en ligne faciles et sécurisés sur Internet, car le paiement est réalisé à l'aide d'un code PIN paysafecard unique à 16 chiffres, et les clients n'ont pas à partager en ligne des données financières sensibles, comme leurs coordonnées bancaires ou les données de leur carte de crédit. L'entreprise a son siège social à Vienne. En 2017, paysafecard a réalisé 2,8 milliards d'euros de volumes de transactions commerciales prépayées.

À propos du groupe Paysafe

Le Groupe Paysafe (Paysafe) est un prestataire mondial de premier plan de solutions de paiement de bout en bout. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs d'entrer en relation et d'effectuer des transactions de manière transparente, grâce à des capacités de pointe dans le traitement des paiements, le portefeuille numérique, l'émission de cartes et les solutions de paiement en ligne en espèces.

Pour les demandes des médias :

Stefanie Möllner, paysafecard

e-mail : stefanie.moellner@paysafe.com

+43/1/720-838-0-205

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 04:00 et diffusé par :