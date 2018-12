Le gouvernement du Canada annonce la création d'un fonds qui fera une réelle différence pour la classe moyenne à Montréal







Un investissement de 755 millions de dollars pour lancer le premier fonds de finance sociale du Canada

MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW/ - L'économie canadienne est saine et florissante et offre plus d'emplois et de possibilités pour la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Les Canadiens ont accès à un plus grand nombre d'emplois de qualité bien rémunérés, les salaires augmentent, la confiance des consommateurs est grande, et les profits des entreprises sont en hausse : ce sont là de bonnes nouvelles pour les Canadiens et les communautés où ils vivent.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean Yves-Duclos, était à Montréal, pour présenter l'Énoncé économique de l'automne 2018, qui présente aux Canadiens un compte rendu des résultats obtenus grâce aux investissements du gouvernement et qui expose les prochaines étapes du plan gouvernemental pour assurer la croissance de l'économie en investissant dans les emplois destinés aux travailleurs de la classe moyenne.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement du Canada propose de financer des solutions novatrices pour répondre à certains des grands défis du Canada au moyen d'un fonds de finance sociale. Ce fonds permettra aux organismes de bienfaisance, sans but lucratif et à vocation sociale d'accéder à une nouvelle source de financement et les mettra en rapport avec des investisseurs non gouvernementaux. Le fonds de finance sociale devrait favoriser la croissance économique, contribuer à la création de milliers d'emplois et permettre de bâtir un Canada plus égalitaire et plus juste.

Le nouveau Fonds de finance social représente une importante avancée pour les organismes communautaires, les entreprises sociales et les organismes à but non-lucratif. Ceux-ci bénéficieront de nouveaux outils et de nouveaux leviers financiers pour résoudre les nombreux défis auxquels ils font face, notamment celui de la crise des opioïdes, l'itinérance et le chômage à long terme.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que de nouvelles approches sont nécessaires pour répondre aux défis qui font en sorte qu'il est difficile pour certains Canadiens de réussir et de réaliser leur plein potentiel. Nous devons veiller à ce que les organismes de bienfaisance, sans but lucratif et les entreprises sociales aient accès aux capitaux dont ils ont besoin pour faire une différence concrète dans la vie quotidienne des Canadiens. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour envisager l'adoption d'approches novatrices qui nous aideront à respecter notre engagement de bâtir un Canada plus égalitaire, plus généreux et plus durable. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en lançant ce nouveau fonds de finance sociale. »

- L'honorable Jean?Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le gouvernement investira 755 millions de dollars, au cours des dix prochaines années, pour établir le fonds de finance sociale.

Le gouvernement prévoit investir 50 millions de dollars supplémentaires sur deux ans en vue d'améliorer la capacité des organismes à vocation sociale de participer avec succès au marché de la finance sociale.

Le fonds de finance sociale proposé pourrait générer jusqu'à 2 milliards de dollars en retombées économiques et aider à créer jusqu'à 100 000 emplois au cours de la prochaine décennie.

Lien connexe

Document d'information : Le fonds de finance sociale

Énoncé économique de l'automne 2018

