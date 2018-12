La Financière Sun Life offre la musique en cadeau et poursuit son partenariat avec les bibliothèques de Vancouver







VANCOUVER, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Les résidents de Vancouver pourront continuer de découvrir le plaisir de jouer de la musique grâce au renouvellement du Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèque de la Financière Sun Life à la Vancouver Public Library (VPL).

Lancé en 2016 à la VPL, le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèque de la Financière Sun Life est une initiative novatrice qui permet à plus de gens d'accéder gratuitement à des instruments de musique. Les résidents détenteurs d'une carte valide de la Vancouver Public Library pourront continuer d'emprunter différents instruments à la bibliothèque centrale, comme ils empruntent un livre.

Sarah McLachlan, icône de la musique canadienne et lauréate de prix Grammy et Juno, sera présente pour donner des précisions sur le renouvellement de l'engagement.

DATE : Mardi 18 décembre 2018



HEURE : 11 h (HP)



LIEU : Vancouver Public Library - Bibliothèque centrale 350, rue Georgia Ouest Vancouver (C.-B.) V6B 6B1



QUI : Sarah McLachlan , artiste canadienne et lauréate de prix Grammy et Juno

Paul Joliat , vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Financière Sun Life

Christina de Castell , bibliothécaire en chef, Vancouver Public Library

Kyla Epstein, présidente du conseil d'administration, Vancouver Public Library

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos de la Bibliothèque Publique de Vancouver

La Bibliothèque Publique de Vancouver se dévoue depuis plus de cent ans, pour subvenir aux besoins de lecture, d'apprentissage et de renseignements des citoyens de tout âge de Vancouver. Une ville, informée, engagée et reliée est sa vision. Elle a aussi pour mission d'offrir un espace gratuit et propice à la découverte, à la création et au partage des idées et des renseignements. L'année dernière, la Bibliothèque Publique de Vancouver a reçu plus de 6.8 millions de visites, et les abonnés ont empruntés près de 9.5 million de documents en formats imprimés, audiovisuels et numériques. Avec son réseau de 21 succursales elle est la bibliothèque urbaine la plus visitée par personne. Sur le site internet VPL.ca, Twitter (@VPL) et Facebook (VancouverPublicLibrary).

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Financière Sun Life

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

Scott Fraser

Directeur du marketing et des communications

Bibliothèques de Vancouver

Tél. : 604-331-3895

scott.fraser@vpl.ca

