Quectel annonce une nouvelle famille de modules LPWA basée sur le modem Qualcomm 9205 LTE

SHANGHAI, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, le premier fournisseur mondial de modules destinés à l'Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd'hui le lancement des modules BG95 et BG77, une nouvelle famille de modules multimodes LPWA (« Low Power Wide Area », c.-à-d. « basse consommation et longue portée ») basée sur le modem IdO Qualcomm® 9205 LTE. Quectel, qui est l'un des premiers fournisseurs mondiaux à proposer des modules cellulaires basés sur ce nouveau modem, aidera les développeurs à commercialiser plus rapidement et plus efficacement des solutions IdO.

La série BG95 est une série de modules multimodes Cat M1, Cat NB2 et EGPRS disposant de fonctionnalités GNSS intégrées et entièrement compatibles avec la spécification R14 de 3GPP. Son empreinte est la même que celle de son prédécesseur, le BG96, et elle est compatible avec les API logicielles, ce qui facilite la migration de tous les clients disposant de solutions IdO qui ont été conçues à partir du très populaire module BG96. Le BG96 de Quectel restera disponible et pris en charge, mais un module ultra-compact, le BG77, sera également disponible. Il mesurera environ 14 mm x 15 mm et offrira des fonctionnalités et des performances similaires.

En tirant parti du processeur ARM Cortex A7 intégré qui prend en charge ThreadX, ainsi que de la mémoire vive et du flash adéquats, le module BG95 permettra aux concepteurs d'économiser sur le coût d'un espace MCU et PCB. Avec jusqu'à 70 % de réduction des fuites en mode d'économie d'énergie (PSM) et 85 % de réduction du courant eDRX par rapport à son prédécesseur, le BG95 est un module à consommation d'énergie ultra faible.

Le BG95 est également doté d'un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité basées sur le matériel, dont le démarrage sécurisé, le débogage sécurisé, un système de fichiers sécurisé et la fourniture de clés sécurisées, et il permet aux applications approuvées de s'exécuter directement sur le moteur Cortex A7 TrustZone.

Les modules BG95 et BG77 seront dévoilés sur le stand de Quectel n° 2115 au cours du salon CES 2019.

