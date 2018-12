Le Fonds de revenu Noranda annonce la distribution spéciale du bénéfice imposable de 2018







SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Québec, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le «Fonds») a annoncé aujourd'hui que le conseil des fiduciaires de la Fiducie d'exploitation Noranda (le «conseil») a approuvé une distribution au comptant spéciale de 0,03 $ par part, payable le 25 janvier 2019 aux porteurs de parts ordinaires et prioritaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2018. Cette distribution au comptant spéciale est fondée sur le bénéfice imposable non consolidé du Fonds, calculé conformément à l'acte de fiducie du Fonds.



Toutes les distributions au comptant aux porteurs de parts doivent également être approuvées par les porteurs de titres de créance du Fonds, lesquels ont donné leur consentement à cette distribution spéciale.

Cette distribution au comptant ne signale pas le retour des distributions mensuelles récurrentes régulières aux porteurs de parts (se reporter à la rubrique «Politique de distribution» ci-dessous).

Politique de distribution

En l'absence de toute restriction et comme le juge bon le conseil, le Fonds a pour politique de verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts égales aux flux de trésorerie d'exploitation distribuables, avant les variations du fonds de roulement et après les réductions permanentes de la dette et l'établissement de réserves selon ce qui est jugé approprié par les fiduciaires. Le Fonds établit tous les mois le montant des liquidités disponibles aux fins des distributions, le cas échéant, à ses porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois civil, et les distributions doivent être versées à peu près dans les 25 jours suivants.

Pour déterminer si des distributions devraient être versées et quel en sera le montant, le conseil passe périodiquement en revue la performance financière, l'environnement de l'entreprise et les perspectives du Fonds, et établit le niveau approprié des réserves. Le conseil continue également à évaluer chaque mois les flux de trésorerie futurs prévus du Fonds ainsi que les réserves qui pourraient être nécessaires dans l'avenir. Le 31 janvier 2017, en raison des conditions défavorables du marché avec lesquelles le Fonds devait composer, le conseil a annoncé la suspension des distributions mensuelles futures aux porteurs de parts. Rien ne garantit que les distributions mensuelles reprendront dans l'avenir.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Paul Einarson, vice-président et chef de la direction financière, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

info@fondsderevenunoranda.com

