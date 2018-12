Avis aux médias - Les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2018







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada publiera les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2018 le 20 décembre. Les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2018 ont été choisis par nos experts en météorologie parmi une liste de 100 phénomènes météorologiques importants qui ont eu le plus grand impact sur les Canadiens cette année.

Une copie sous interdit de diffusion des dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2018 sera transmise aux médias intéressés et nos experts en météorologie seront disponibles pour des entrevues sous embargo. Pour demander une entrevue, veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

