Nouveau Monde Graphite dévoile les résultats prometteurs de son usine de démonstration

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG ») (TSX-V : NOU) est fière de présenter les derniers résultats de son concentré de graphite obtenus à la suite de la mise en opération de son usine de démonstration (« UD ») (voir communiqué de presse en date du 18 septembre 2018).



Du 29 novembre au 5 décembre 2018, l'UD a opéré pendant cinq (5) jours pour un total de 43 heures non consécutives. Lors de cette période, 140 tonnes de minerai d'une teneur moyenne de 4,5 % carbone total (« Ct ») provenant du gisement de la zone Ouest furent traitées. Cela correspond à un débit d'environ 3,3 tonnes par heure (« tph ») qui s'approche du débit de 3,5 tph prévu lors de la conception. Cette opération a permis la production de 6 tonnes de concentré de graphite, dont 5,1 tonnes furent ensachées pour distribution à des clients potentiels. Le concentré de graphite naturel en paillettes a atteint une teneur moyenne de pureté de 96,6 % Ct avec un taux de récupération atteignant 95,3 %.

Karl Trudeau, chef des opérations de NMG, se dit épaté des résultats obtenus : « Jamais je n'ai vu une optimisation si rapide d'un procédé de graphite, ce qui démontre la qualité exceptionnelle du gisement de la zone Ouest de notre projet Matawinie. Les résultats présentés aujourd'hui dépassent nettement les attentes de l'équipe, notamment dans ce contexte où nous disposions d'un court délai de rodage. Le minerai répond très bien au procédé et sa qualité supérieure obtenue appuie l'efficacité du procédé de l'usine de démonstration, ce qui est très encourageant pour nos futures opérations commerciales. »

Le tableau 1 présente les résultats de la distribution granulométrique des paillettes obtenus lors des cinq (5) jours d'opération mentionnés ci-haut.

Tableau 1. Distribution de la taille des paillettes (%) et analyse de carbone total (Ct%)

+50 mailles

+ 80 à -50 mailles +150 à - 80 mailles -150 mailles (Jumbo) (Large) (Medium) (Fines) Poids (%) Teneur Ct Poids (%) Teneur Ct Poids (%) Teneur Ct Poids (%) Teneur Ct 21 97,5 % 33 97,3 % 24 96.8 % 22 94,4 %

Ces résultats furent obtenus à partir d'échantillonnage quotidien représentatif de la production réelle de l'UD. Les échantillons sont analysés à l'interne dans le laboratoire de NMG selon des procédures strictes et testées. Des informations supplémentaires sur la méthodologie, l'échantillonnage et le contrôle de la qualité sont disponibles plus bas dans ce communiqué.

En raison des résultats prometteurs de la production de graphite par NMG et pour donner suite à la commande de plusieurs clients potentiels, de nombreux échantillons ont été livrés afin de démontrer la qualité de nos produits. Afin de répondre à la demande, nous modifions notre horaire afin d'être en mesure de produire 3 tonnes de concentré de graphite par jour. Par ailleurs, il est prévu qu'à la suite de la période des fêtes, l'UD sera en fonction 24h par jour quatre (4) jours par semaine afin de pallier la demande.

Ayant atteint son objectif de pureté pour son concentré de taille de + 150 mailles, NMG vise maintenant à concentrer ses efforts sur l'optimisation de la teneur en carbone des paillettes de taille fine. Pour atteindre cet objectif, une enquête visant à mieux comprendre les teneurs inférieures rapportées dans la catégorie de taille -150 mailles a été effectuée la semaine dernière. Des échantillons du produit de taille fine ont été soumis à une procédure spécifique d'essai au laboratoire interne de NMG afin d'obtenir des détails supplémentaires sur la distribution du graphite dans cette catégorie. À la suite de cette enquête, il a été conclu que la majeure partie de la contamination se produit pour les particules sous la taille de 200 mailles. Les raisons possibles pour ces teneurs inférieures sont l'entraînement des particules ultrafines non séparées aux dernières étapes de la flottation ou la libération insuffisante des paillettes de taille fine.

Tableau 2. Distribution de la taille des paillettes et analyse du carbone total (Ct%) dans la catégorie de taille fine

+200 à -150 mailles +325 à -200 mailles +400 à - 325 mailles -400 mailles Poids (%) Teneur Ct Poids (%) Teneur Ct Poids (%) Teneur Ct Poids (%) Teneur Ct 37,3 95,5 % 41,5 94,2 % 9,6 92,1 11,6 86,4

Ces résultats ont été obtenus au cours d'une enquête concernant la distribution et la pureté des produits de graphite de taille fine. Une méthodologie interne spéciale a été adoptée pour mesurer ces paramètres. Le résultat présenté ici a été obtenu sur un échantillon de concentré sec de taille de -150 mailles.

NMG travaille à l'amélioration de la pureté du concentré, en particulier dans la catégorie de taille fine, en optimisant les différentes opérations unitaires de l'UD. Par exemple, les paramètres de fonctionnement des broyeurs-agitateurs dans le circuit de nettoyage secondaire n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation systématique. Bien que NMG soit très satisfaite des résultats présentés aujourd'hui, elle est convaincue que des actions peuvent être entreprises pour optimiser la pureté et la distribution granulométrique du concentré de graphite produit dans son UD tout en obtenant un taux très élevé de récupération du graphite.

Procédure d'échantillonnage, méthodologie et contrôle de la qualité

Les procédures d'échantillonnage utilisées pour obtenir les résultats affichés dans le tableau 1 sont les suivantes :

Un (1) échantillon d'environ 125 ml par 1/2 heure de fonctionnement a été prélevé dans le flux d'alimentation du filtre de presse.





Les échantillons récoltés au courant d'une journée ont été mélangés afin de créer un composite représentant le produit concentré de cette journée.





Chaque échantillon composite a ensuite été filtré, séché, homogénéisé et sous-échantillonné à l'aide d'un diviseur à riffles.





Environ 80 g à 120 g a été soumis à un tamisage de type RoTap pendant 10 minutes pour séparer chaque composite en quatre (4) produits de taille différente identifiés dans le tableau 1.





Les résultats des teneurs en Ct présentés dans le tableau 1 sont la moyenne pondérée de trois (3) mesures en utilisant 100 mg de chaque fraction de taille par composite (un total de 60 mesures a été effectué ? 4 catégories de taille par jour pendant 5 jours avec trois analyses répétées pour chaque produit). Les mesures étaient effectuées à l'aide d'un analyseur de carbone et de soufre ELTRA HELIOS CS580.





La vérification et l'étalonnage de l'appareil ELTRA HELIOS, tant pour le Ct que pour le soufre (« S »), sont effectués en utilisant des étalons certifiés et des échantillons blancs au début de chaque jour et chaque fois qu'il y a un changement significatif de la teneur en Ct mesurée (ex : passage du minerai au concentré de graphite). Un étalon certifié est également mesuré après chaque lot de 15 échantillons pour assurer la bonne calibration de l'appareil tout au long de la journée.





Les balances utilisées dans notre laboratoire ont été sélectionnées pour assurer que la précision de leurs mesures soit adaptée aux besoins et aux exigences des analyses. Ces balances sont vérifiées tous les jours et calibrées si nécessaire.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été révisée par Oliver Peters, MSc, P.Eng, MBA, consultant en métallurgie pour SGS et métallurgiste principal pour Metpro Management Inc., une personne qualifiée selon le règlement 43-101.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoie la productions 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

