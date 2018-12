Déclaration de la ministre Monsef sur la création du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a fait la déclaration suivante au sujet l'adoption de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, qui prévoit des mesures législatives en vue de créer le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres :

« Nous vivons aujourd'hui une journée historique pour l'égalité des sexes au Canada. En adoptant cette loi, notre gouvernement respecte sa promesse de faire avancer l'égalité des sexes et de promouvoir la diversité et l'inclusion tout en faisant croître notre économie.

Après 42 années de service aux Canadiennes, le petit mais très efficace organisme qu'est Condition féminine Canada est maintenant un ministère à part entière en vertu de cette loi. Le nouveau ministère des Femmes et de l'Égalité des genres continuera d'oeuvrer en faveur de l'égalité économique, politique et sociale des femmes au Canada, mais son mandat est élargi pour inclure la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de cette identité. Le ministère conservera des liens solides avec les organismes communautaires de promotion de l'égalité, et en créera aussi des nouveaux, tout en assumant le rôle d'organe de coordination pour les enjeux relatifs à l'égalité des genres au sein du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, nous célébrons cette victoire et honorons les porte-paroles, cheffes de files, survivantes et survivants dont le travail acharné, l'espoir et le courage ont renforcé notre grand pays.

La population canadienne réclame depuis longtemps un régime proactif d'équité salariale. Il existe enfin un tel régime au sein des milieux de travail sous réglementation fédérale. Parce que tout le monde y gagne quand on valorise les femmes et leur travail en veillant à ce qu'elles reçoivent le même salaire pour un travail d'égale valeur. Jusqu'à l'an dernier, l'identité de genre et l'expression de genre n'étaient pas protégées explicitement en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne; mais, à présent, les personnes de toutes identités et expressions de genre bénéficient de ces protections. Les Canadiennes et Canadiens nous ont demandé de tenir compte dans notre processus budgétaire de la diversité de notre pays et de toutes les personnes qui y vivent. Les décisions gouvernementales touchent différemment différents segments de la population; une variété de facteurs peuvent contribuer à ces différences, dont le lieu de résidence, la langue officielle ou l'identité de genre. Grâce à l'adoption de cette loi, à compter d'aujourd'hui, les budgets fédéraux feront l'objet d'une analyse diversitaire et genrée. De plus, les familles dont les deux parents travaillent et élèvent des enfants pourront profiter d'une nouvelle prestation parentale partagée d'assurance-emploi qui leur permettra de se répartir plus équitablement les soins à un nouvel enfant.

Notre gouvernement est profondément attaché à l'égalité des sexes et entend la faire progresser. Nous abondons dans le sens des recherches : l'égalité stimule la croissance économique. D'ici 2022-2023, le nouveau financement du ministère dépassera 350 millions de dollars. Ces fonds nous permettront de diriger les efforts déployés par le gouvernement afin d'intégrer une perspective genrée et diversitaire à ses politiques et investissements. Ces efforts, ils reposeront sur l'analyse comparative entre les sexes plus et s'appliqueront aussi à la recherche et à la collecte de données qui appuient le nouveau cadre pour l'égalité des sexes, adopté afin de construire un avenir plus inclusif pour toute la population du pays. Ensemble, nous avons fait des progrès considérables. Cela dit, nous savons qu'il reste du chemin à faire et nous accompagnerons les Canadiennes et Canadiens pas à pas, jusqu'au bout. »

