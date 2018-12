Un premier appel public à l'épargne réunit des capitaux de 28,5 millions $ pour la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (NEO : SCHG.UN)

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, la Fiducie investira au moins 60 % du capital net réuni dans une filiale, à savoir Starlight Global Real Assets LP («?Real Assets LP?»), qui détiendra un portefeuille mondial géré activement composé de titres des secteurs de l'immobilier et des infrastructures, ciblant principalement les émetteurs des pays de l'OCDE, et qui sera gérée par Dennis Mitchell de Starlight Investments Capital LP, gestionnaire de placements de Real Assets LP. La Fiducie investira également dans des immeubles et des infrastructures à l'échelle mondiale. Initialement, jusqu'à 20 % du capital net réuni sera investi dans chacune des entités suivantes, à savoir le Starlight Canadian Residential Growth Fund (le «?Fonds Starlight?»), fonds nouvellement créé qui sera géré par Daniel Drimmer de Starlight Group Property Holdings Inc., et la Société en commandite EagleCrest Infrastructure Canada (la «?SCEIC?»), gérée par Fiera Infrastructure Inc. Le Fonds Starlight investira directement dans des propriétés et des portefeuilles multi-résidentiels canadiens. La SCEIC détient des placements dans 24 infrastructures situées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.