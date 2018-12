Sonata Software annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Sopris Systems, l'entreprise de services sur site partenaire de Microsoft Dynamics 365, basée aux États-Unis







Deuxième investissement stratégique en une semaine visant à devenir le leader mondial des activités relatives à Dynamics 365

Sonata Software, le leader mondial des services et des solutions de logiciels informatiques, a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Sopris Systems, la société basée aux États-Unis.

Sopris Systems est un partenaire d'entreprise de Microsoft Dynamics 365, spécialisé dans l'appui aux entreprises axé sur les projets et les services sur site, pour améliorer leurs performances commerciales.

Sopris est spécialiste de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de la relation client, des services mobiles sur le terrain, de la gestion des équipements et de l'automatisation des services professionnels. Le conseil aux entreprises, l'appui spécialisé et Microsoft Dynamics offrent des solutions fortes, qui aident les clients de Sopris à obtenir un plus grand nombre d'activités rentables, à fournir des projets de meilleure qualité et à améliorer les performances à l'échelle de l'entreprise.

La semaine dernière, Sonata Software a également annoncé l'acquisition de Brisbane, un partenaire australien de Scalable Data Systems, chef de file dans la prestation de solutions Dynamics 365 sur le marché australien et le commerce de marchandises CTRM pour les clients de Dynamics du monde entier.

L'acquisition de Sopris illustre la stratégie de Sonata consistant à investir dans les technologies Microsoft, en particulier Microsoft Dynamics 365, une plateforme en pleine croissance privilégiée des entreprises souhaitant passer à l'ère numérique.

Sonata Software s'attache à être le partenaire privilégié de la transformation numérique des clients des secteurs de la vente au détail, de la distribution, de la fabrication et du voyage qui se convertissent au numérique, grâce à sa méthodologie Platformation[TM] sans équivalent, ses plateformes numériques de bout en bout et son action d'ajustement en vue d'être un partenaire stratégique de Microsoft.

L'acquisition renforcera la présence de Sonata aux États-Unis avec Dynamics et étendra les capacités de Dynamics 365, ce qui fera de Sonata l'un des partenaires les plus solides et importants de Dynamics 365 à l'échelle mondiale, grâce à l'étendue de ses services, des secteurs et des IP.

Par le passé, la société a acquis et constitué un portefeuille de plateformes IP, grâce à quatre principes directeurs : ouverture, connexion, intelligence et évolutivité. Outre les systèmes de données évolutifs, Sonata a récemment réalisé trois acquisitions, dont la plateforme de voyage Rezopia, la plateforme Halosys Unified Mobility Enablement et IBIS Inc., le champion de Microsoft Dynamics, basé à Atlanta, qui a ajouté la plateforme de distribution moderne IP et étendu l'empreinte géographique américaine du portefeuille d'offres de Sonata.

Concernant l'acquisition, Srikar Reddy, le directeur général et PDG de Sonata Software, a déclaré : « Sopris apporte à Sonata une grande valeur en termes de capacités et de ressources relatives à Microsoft Dynamics 365. Elle ajoutera des capacités de service au secteur des services sur site et donnera une forte impulsion à la stratégie de Sonata, qui est d'être leader dans l'écosystème de partenaires de Microsoft Dynamics 365 avec des IP dans tous les secteurs. Cela nous donne également une excellente occasion d'étendre notre présence aux États-Unis et d'accéder à de nouveaux secteurs. Sopris est éminemment respecté pour sa capacité à vendre et à fournir des projets Dynamics complexes. »

Laura Pfohl, la PDG et Matt Pfohl, le cofondateur de Sopris Systems, ont déclaré : « Intégrer l'équipe de Sonata nous offre d'immenses possibilités chez Sopris, étant donné le spectre géographique, la profondeur et l'étendue des technologies dont dispose Sonata et son statut privilégié comme partenaire mondial de Dynamics 365. Nous sommes également enchantés à l'idée d'un meilleur accès à l'innovation, d'une plus grande solidité financière, des horizons qui s'ouvrent et de la méthodologie Platformationtm de Sonata pour nos clients. »

À propos de Sonata Software :

Sonata est une société internationale spécialisée dans les technologies, permettant aux sociétés de mener à bien leurs mesures de transformation numérique reposant sur des plateformes, pour créer des entreprises connectées, ouvertes, intelligentes et évolutives. La méthodologie Platformationtm de Sonata rassemble l'expertise du secteur, l'excellence de la plateforme technologique, l'innovation axée sur la conception et les modèles de mobilisation stratégique pour assurer aux clients une valeur durable et de long terme. Partenaire de confiance des leaders mondiaux en matière de vente au détail, de distribution, de voyage et du secteur des logiciels, le portefeuille de solutions de Sonata comprend ses propres plateformes numériques telles que Brick & Click Retail Platform©, Modern Distribution Platform©, Rezopia Digital Travel Platform©, RAPID DevOps Platform© et Halosys Mobility Platform©, ainsi que des plateformes de technologie numérique aux capacités les meilleures de leur classe pour fournisseurs indépendants de logiciels (FIL/ISV) comme Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, SAP Hybris, l'ingénierie cloud et l'infogérance, mais aussi de nouvelles applications numériques telles que l'IdO, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'automatisation robotique des processus, les agents conversationnels, la chaine de blocs et la cybersécurité. Les employés et les systèmes de Sonata sont façonnés pour allier le leadership par la profondeur de la réflexion, l'engagement envers le client et l'excellence dans l'exécution, pour faire une différence dans le monde des affaires grâce aux technologies.

