Soudan du Sud : cinq ans après l'éclatement du conflit, 15 000 enfants sont sans parents ou portés disparus

DJOUBA, Soudan du Sud, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Cinq ans après l'éclatement du conflit au Soudan du Sud, quinze mille enfants vivent encore séparés de leur famille ou sont portés disparus.

Plus de quatre millions de personnes ont été déracinées en raison des combats, et la majorité d'entre elles sont des enfants. Depuis le début du conflit, l'UNICEF et ses partenaires ont aidé à réunifier plus de 6 000 enfants avec leurs parents ou leurs proches aidants.

« Chaque réunification est le résultat de plusieurs mois, et souvent de plusieurs années, d'efforts visant à retracer les membres d'une famille dans un pays de la taille de la France, mais qui ne dispose d'aucune infrastructure de base », affirme Leila Pakkala, la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et australe. « La souffrance que les enfants ont endurée au cours des combats est inimaginable, mais la joie observée lors des retrouvailles d'une famille est toujours porteuse d'espoir. »

Les enfants séparés de leur famille et non accompagnés sont plus susceptibles d'être victimes d'actes de violence, de mauvais traitements et d'exploitation. Il devient donc urgent de les aider à retrouver leurs parents. Même une fois réunifiées, bon nombre de familles continuent d'avoir besoin de soutien. La moitié des enfants qui ont retrouvé leur famille - environ 3 000 enfants - reçoivent toujours de l'aide de la part des agents chargés du traitement des cas, ce qui porte à 18 000 le nombre total d'enfants nécessitant des services de soutien.

Un accord de paix récemment signé entre le Soudan du Sud et les parties belligérantes pourrait ouvrir la voie à la consolidation de ce travail et à d'autres formes d'aide humanitaire.

« Nous avons observé une évolution encourageante de la situation sur le terrain depuis la signature de l'accord de paix », affirme Mme Pakkala. « Nous espérons avoir maintenant accès à des régions qui étaient auparavant inaccessibles, ce qui nous permettrait de fournir une aide essentielle à plus de personnes au cours de l'année prochaine. »

Depuis le début du conflit, l'UNICEF et ses partenaires ont :

permis à 1,5 million d'enfants d'avoir accès à une éducation;

aidé à libérer près de 3 000 enfants prisonniers de forces et de groupes armés;

permis à 800 000 personnes d'avoir accès à de l'eau potable;

permis à plus de 1,4 million d'enfants d'avoir accès à des activités de soutien psychosocial;

examiné 1,5 million d'enfants pour détecter les cas de malnutrition;

contribué à l'enregistrement de la naissance de 500 000 nouveau-nés;

traité 630 000 millions d'enfants souffrant de malnutrition sévère aiguë;

vacciné près de 6 millions d'enfants.

Les cinq années de violence et d'insécurité ont eu un effet dévastateur sur les enfants au Soudan du Sud. Environ 1,2 million d'enfants souffrent de malnutrition sévère, ce qui représente un nombre record depuis l'éclatement du conflit. De plus, environ 2,2 millions d'enfants n'ont pas accès à une éducation, ce qui fait du Soudan du Sud le pays connaissant la plus forte proportion d'enfants déscolarisés à l'échelle mondiale.

Pour 2019, l'UNICEF lance un appel de 179 millions de dollars américains afin de fournir une assistance humanitaire aux enfants.

