La volatilité récente des prix du bois d'oeuvre résineux s'apaise à la norme







VANCOUVER, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Les échanges de bois d'oeuvre américain et canadien la semaine dernière se sont poursuivis avec le glissement annuel habituel des fermetures et des réductions saisonnières des scieries de vacances.

L'impression de vendredi dans le Madison's Lumber Reporter était encore une fois de 354 millions de dollars américains de référence Western Spruce-Pine-Fir KD 2x4 #2&Btr. Le prix de ce produit de construction à base de bois d'oeuvre est resté au même niveau que la semaine précédente, à l'instar de nombreux autres matériaux de construction en bois standard nord-américains.

Prix actuels du bois d'oeuvre résineux par rapport aux sommets récents et historiques: déc. 2018

La demande de tailles 2x6 dans toutes les espèces et régions était très chaude, même si les prix sont restés stables par rapport à la semaine précédente. Une grosse course sur 2x6 à la fin de l'année est inhabituelle, car c'est généralement une période plus lente pour la fabrication de bois d'oeuvre et pour la construction résidentielle américaine. Une telle augmentation des ventes de 2x6 est notable parce que cette taille est utilisée plus souvent pour la construction de bâtiments de 2 à 4 structures (ce qui signifie condominiums) par opposition à la construction de maisons unifamiliales, qui utilise principalement des tailles 2x4.

La demande de produits de six pouces a largement dépassé l'offre sur un marché par

ailleurs calme. -- Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

Vous trouverez ci-dessous un graphique du prix du bois d'oeuvre nord-américain le plus élevé, ou référence, de janvier 2017 à décembre 2018.

SOURCE: Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

Il est normal qu'une année s'achève, que les producteurs et les revendeurs veuillent épuiser leurs stocks existants pour finir l'année avec leurs parcs d'approvisionnement vides. De leur côté, les clients ne veulent pas non plus être pris en fin d'année avec du bois à portée de main, ils commandent donc uniquement pour les besoins immédiats des projets de construction existants.

Tous les joueurs veulent terminer chaque année avec aussi peu de bois que possible. La réduction saisonnière habituelle et les fermetures pendant la saison des vacances permettent aux fabricants et aux utilisateurs finaux d'examiner leurs stocks par rapport à leurs plans à court terme (printemps). Une fois que le mois de janvier commencera, il devient évident que les constructeurs américains auront besoin de stocks importants pour la prochaine saison. Les scieries ajustent leurs plans de production en conséquence, afin de maintenir l'offre avec la demande.

Les producteurs ont étendu leurs fichiers de commandes de scierie sur la plupart des articles jusqu'à la semaine du 17 décembre, avec quelques dimensions - ainsi que des articles récemment chauds poteau - poussant dans la première semaine de janvier 2019. -- Madison's Lumber Reporter

Cela signifie qu'il est peu probable que les prix baissent davantage avant la fin de cette année. Les dossiers de commandes de la scierie sont déjà à la mi-décembre ou au début de janvier, afin que les producteurs ne réservent tout simplement pas plus de commandes de bois pour une livraison future. Ils préféreraient attendre après le Nouvel An, moment où les fabricants seront mieux en mesure de voir où se situent les niveaux de prix.

Le tableau ci-dessous compare les prix des prix 2x4 du bois d'oeuvre résineux de juin 2018 et de décembre 2018 par rapport aux prix record de 2004/05:

2x4 Dimension Lumber



madisonsreport.com





US$ per thousand board feet Current 12/07/2018

June

2018 %

Change

All Time High

(Previous or Current) % Change

Current vs.

All Time High

















SYP East Side KD #2&Btr $ 425

$ 550 -22.7%

3Q2005 $460 -7.6%





















WSPF KD #2&Btr $ 354

$ 622 -43.1%

2Q2004 $443 -20.1%





















ESPF KD #2&Btr $ 405

$ 690 -41.3%

2Q 2004 $529 -23.4%





















Douglas fir Green $ 292

$ 590 -50.5%

2Q 2004 $500 -41.6%





















STUDS (PET) $ 282

$ 445 -36.6%

2Q 2005 $445 -36.6%

SOURCE: Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

