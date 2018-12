Avis aux médias - Dévoilement de la nouvelle vision et de la programmation du Bal de Neige

M. Greg Fergus, député d'Aylmer-Hull, prendra part à la conférence de presse le jeudi 13 décembre au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, afin de dévoiler la nouvelle vision et la programmation...

VIA Rail Canada (VIA Rail) a aujourd'hui annoncé l'octroi d'un contrat de 989 millions de dollars à Siemens Canada pour la construction des 32 rames de trains qui remplaceront la flotte actuellement exploitée dans le corridor Québec - Windsor....

Aujourd'hui, le ministre des Transports a annoncé la publication d'un nouveau règlement sur la fatigue visant à améliorer la sécurité du transport aérien pour les passagers et les équipages de conduite. Le Bureau de la sécurité des transports du...