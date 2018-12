Kintavar complete avec succès la dernière phase de forages 2018 dans le secteur Sherlock







MONTRÉAL, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est heureuse d'annoncer la clôture de la dernière campagne de forages 2018. Le programme de 10 forages pour 1 600 mètres avait pour principaux objectifs l'investigation des extensions des zones minéralisées Sherlock et Conan récemment découvert.



Dans le secteur Sherlock, sept (7) forages pour 1 330 mètres ont investigué latéralement la zone minéralisée sur plus de 400 mètres et deux (2) forages jusqu'à une profondeur verticale de plus de 200 mètres. À proximité de chaque forage, une tranchée a été réalisée et échantillonnée, et confirme la présence des strates minéralisées en surface. Tous les forages ont intersectés les unités sédimentaires minéralisées sur plusieurs dizaines de mètres.

Dans le secteur Conan, trois (3) forages pour 270 mètres ont testé la zone minéralisée identifiée en septembre en surface sur la tranchée de Conan. Deux (2) des forages ont intersecté, dès les premiers mètres, les strates sédimentaires minéralisées. Le troisième ayant intersecté une unité intrusive tardive.

Tous les échantillons de forages et de tranchées ont été envoyés au laboratoire et les premiers résultats sont attendus à la fin janvier 2019.

« Nous sommes très heureux de ce dernier programme de forages, pour 2018. Les forages et tranchées réalisés dans le secteur Sherlock ont permis de mieux définir et de mettre à jour des strates minéralisées en chalcocite et bornite au sud-est et au nord-ouest de Sherlock. Plusieurs forages ont vu leur métrage initial prolongé dû à la présence de strates sédimentaires minéralisées. La zone Sherlock est toujours ouverte latéralement et en profondeur et les récents travaux nous donnent un premier aperçu du potentiel de volume de roches sédimentaires minéralisées en cuivre que peut représenter la zone Sherlock. » a commenté Alain Cayer, Vice-président exploration de Kintavar Exploration.

À propos de la propriété Mitchi

La propriété Mitchi (approx. 30 000 hectares, détenue à 100 %) est située à l'Ouest du réservoir Mitchinamecus et à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété s'étend sur plus de 300 km2 , est accessible par un réseau bien développé de routes forestières et une sous-station hydro-électrique est localisée à 14 km à l'Est de celle-ci. La propriété est située dans la portion Nord-Ouest de la ceinture méta-sédimentaire centrale de la province géologique du Grenville. Plusieurs indices aurifères, cuprifères, argentifères, et/ou manganifères ont été identifiés à ce jour et comportent des caractéristiques suggérant un gîte de type ?'cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires'' dans le secteur Est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur Ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie Sud-Ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire.

Pour plus d'informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :