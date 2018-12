FreeMove lance Flex Profiles, sa dernière offre mobile qui propose encore plus de contrôle et de flexibilité pour les multinationales







FreeMove, l'organisation mondiale de télécommunication mobile, lance Flex Profiles, un concept innovant pour les utilisateurs ayant les mêmes habitudes de communication au travail.

FreeMove travaille avec ses membres et leur opérateurs nationaux afin d'assurer une coordination globale des meilleures offres locales et des meilleurs réseaux mobiles. Sa mission est de permettre aux clients multinationaux d'accroitre la visibilité et le contrôle des coûts tout en éliminant la complexité liée à la gestion de tarifs disparates sur l'ensemble de leur zone d'exploitation.

Flex Profiles est une réponse directe à certains des besoins clés des multinationales qui demandent plus de cohérence dans les tarifs mobiles. Cette nouvelle offre propose de mettre en place des offres sur-mesure qui correspondent aux différents comportements de consommation des utilisateurs au sein d'une flotte mobile internationale. Par exemple, un profil pourrait être défini pour couvrir les besoins d'un employé sédentaire qui requiert peu de données mobiles ou de roaming, tandis qu'un autre profil pourrait s'appliquer à un directeur international des ventes qui lui a besoin de rester connecté lors de ses fréquents voyages à l'étranger.

Ces tarifs peuvent être facilement comparés d'un pays à l'autre et s'adapter aux exigences locales, afin d'optimiser le quota alloué à chaque profil d'utilisateurs et ainsi éviter des frais inutiles. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent être transférés d'un profil à un autre afin de leur permettre de toujours bénéficier d'un excellent rapport qualité / prix tout en utilisant les meilleurs réseaux mobiles en Europe et aux Etats Unis.

« Nous sommes conscients des problèmes de transparence et de prévision des coûts rencontrés par nos clients qui opèrent sur de multiples pays. La disparité des offres locales se traduit souvent par un manque de contrôle des coûts qui peuvent augmenter, en particulier s'ils souhaitent effectuer des changements » déclare Lazaro Fernandez qui a récemment été nommé Directeur Général de FreeMove. « Je suis ravi que nous ayons été en mesure d'accélérer le lancement de FreeMove Flex Profiles et de couvrir 24 pays grâce à une coordination centrale de l'offre.»

FreeMove Flex Profiles est maintenant disponible en Europe et aux Etats Unis. Elle peut être combinée avec FreeMove Corporate Pooling qui propose un quota de minutes, SMS et data, en France comme à l'étranger, pouvant être partagé par toute une flotte mobile dans un même pays. Ainsi, les clients disposent à présent de plusieurs solutions pour gérer leurs dépenses nationales avec une plus grande souplesse, tout en permettant à leurs employés de travailler efficacement où qu'ils se trouvent.

A propos de FreeMove

FreeMove est une organisation de télécommunication qui regroupe les compétences nationales d'Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telia Company. Sa mission est de proposer aux multinationales des services de mobilité de pointe en synchronisant le savoir-faire et les ressources de ses membres. L'offre de FreeMove inclut : Un accès aux meilleurs réseaux mobiles européens, une approche contractuelle standardisée, un support client dédié ainsi que des services à haute valeur ajoutée et ceci sur l'ensemble du périmètre géographique de ses clients. Pour plus d'information rendez-vous sur http://www.freemove.com

