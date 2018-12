Programme «?Relève Crystal?» : Une bourse et un emploi stimulant pour un étudiant de l'ITHQ!







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et l'Hôtel Le Crystal s'associent dans le cadre du programme «?Relève Crystal?». Chaque année, ce programme de subvention et d'accompagnement permettra à un étudiant inscrit à l'ITHQ en Techniques de gestion hôtelière (DEC 430.A0) d'obtenir une bourse de la part de l'Hôtel Le Crystal, couvrant la totalité de ses frais de scolarité et d'être à l'emploi du Crystal pendant toute la durée de sa formation.

Ainsi, l'étudiant sélectionné pourra rapidement mettre en pratique les notions apprises en classe et approfondir ses connaissances sur le terrain, dans un hôtel prestigieux. À la première session, l'Hôtel Le Crystal l'accueillera dans l'équipe de l'entretien ménager. Puis, à la deuxième session, il se joindra à celle de la réception/conciergerie. Pendant sa seconde année de cours, il pourra poursuivre son apprentissage dans le département qu'il aura préféré, pour ensuite occuper un poste de supervision dans ce même département au courant de sa 3e année. En dehors de cet emploi qui suit le calendrier scolaire, le candidat complétera les deux stages d'été prévus à son programme d'étude dans un autre établissement.

Le programme «?Relève Crystal?» est une initiative de M. Marc-André Dandeneau, directeur général adjoint de l'Hôtel Le Crystal. Alors que le milieu hôtelier fait face à une importante pénurie de main-d'oeuvre, M. Dandeneau cherchait une façon innovante de recruter de bons candidats, tout en créant un sentiment d'appartenance. Ayant remarqué que les étudiants de l'ITHQ se distinguaient grâce à l'excellence de la formation reçue, il a eu l'idée de créer ce programme qui permet d'accompagner le boursier tout au long de son parcours scolaire. L'équipe de l'Hôtel Le Crystal a donc contacté Mme Marie-Claude McDuff, directrice des affaires étudiantes à l'ITHQ, pour lui soumettre le projet et c'est ainsi que le programme «?Relève Crystal?» a vu le jour.

Les 3 candidats finalistes du programme «?Relève Crystal?» ont été sélectionnés selon plusieurs critères, dont la bonne communication, la passion et le désir d'évoluer en hôtellerie. Ils devaient également être bilingues, ponctuels et être prêts à travailler en équipe. C'est finalement la candidature d'Antoine Labonté-Cordeau qui a été retenue comme premier boursier. Toute l'équipe de l'ITHQ le félicite chaleureusement et lui souhaite beaucoup de succès dans son nouvel emploi!

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)



Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un centre de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

