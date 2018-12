Le ministre Rodriguez annonce le renouvellement du mandat de la présidente du conseil d'administration du Centre national des Arts







Le gouvernement du Canada reconduit le mandat d'Adrian Burns à titre de présidente du conseil d'administration du Centre national des Arts pour une durée de quatre ans

GATINEAU, le 11 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat d'Adrian Burns en qualité de présidente du conseil d'administration du Centre national des Arts (CNA) à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Mme Burns amorcera son nouveau mandat de quatre ans le 11 décembre.

Membre du conseil d'administration depuis 2002, Mme Burns a été nommée présidente en décembre 2014 pour la première fois. Elle a voué sa carrière à la radiodiffusion canadienne, aux arts, à l'éducation ainsi qu'à la gouvernance des affaires de l'entreprise et de l'État.

Mme Burns est directrice de Shaw Communications et a été membre de la Commission du droit d'auteur du Canada, en plus d'être présidente du Fonds des producteurs indépendants de l'Ouest canadien de CanWest Global Television. De 1988 à 1995, elle a été commissaire au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Avant d'entrer au CRTC, elle a été réalisatrice des émissions d'affaires auprès de CFCN-TV à Calgary, et a été chef d'antenne, rédactrice et réalisatrice entre 1984 et 1988.

Mme Burns est titulaire d'un diplôme en histoire de l'art de l'Université de la Colombie-Britannique et elle a fait des travaux universitaires supérieurs en archéologie et en histoire de l'art à la British Academy, à Rome.

Le CNA est le seul centre des arts de la scène du Canada qui soit multidisciplinaire et bilingue et c'est l'un des plus importants au monde.

Citations

« Le Centre national des Arts est un organisme national au service des arts de la scène. Il joue un rôle essentiel dans le dynamique secteur des arts de la scène du Canada en mettant en valeur les artistes francophones, anglophones et autochtones de partout au pays, et en collaborant avec eux. Je suis persuadé que les vastes connaissances de la présidente et son impressionnante feuille de route ces quatre dernières années sont telles que Mme Burns saura diriger le CNA pour qu'il continue de faire la promotion des artistes établis et émergents dans l'ensemble du pays, de favoriser leur ascension et leur perfectionnement. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Centre national des Arts est une société d'État qui relève du portefeuille de Patrimoine canadien. Le conseil d'administration est composé du président, du vice-président et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Y siègent également les maires d'Ottawa et de Gatineau.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de candidats extrêmement compétents qui reflètent réellement la diversité canadienne.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 18 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées, au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

La Société du Centre national des Arts a été créée en 1966, en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts, dans le cadre des célébrations du centenaire. Le CNA a ouvert ses portes en 1969 et il est devenu la principale vitrine des arts de la scène au Canada. Il est le seul centre des arts de la scène multidisciplinaire bilingue au Canada et c'est l'un des plus importants au monde. Il est un chef de file et un innovateur dans les domaines suivants : musique classique, théâtre français, théâtre anglais, danse, variétés et programmation régionale.

Liens connexes

