La première China International Import Expo se clôture et les candidatures pour l'année prochaine sont ouvertes







Un montant de 57 milliards USD de transactions signées montre la force du commerce international et l'influence positive de l'initiative chinoise Une ceinture, une route

SHANGHAI, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La China International Import Expo (exposition chinoise internationale de l'importation, la CIIE ou « exposition »), une plateforme importante pour la promotion des relations commerciales bilatérales entre la Chine et le monde, accepte désormais les candidatures des exposants pour la CIIE 2019 qui devrait avoir lieu du 5 au 10 novembre 2019. Cette annonce intervient alors que l'exposition inaugurale de cette année a enregistré des succès remarquables en termes de fréquentation et de volume de transactions. Plus de 3600 entreprises issues de 151 pays et régions ainsi que plus de 400 000 acheteurs nationaux et étrangers y ont participé. Cela s'est traduit par un total de 57 milliards USD en transactions commerciales.

Les frais d'exposition des exposants pour l'exposition de l'année prochaine ont été fixés à 300 USD (2000 RMB) par mètre carré pour les espaces d'exposition intérieurs ou à 3000 USD (20 000 RMB) pour un stand standard. Pour les zones d'exposition en plein air, les frais sont fixés à 200 USD (1300 RMB) par mètre carré. Les candidatures des exposants à la CIIE 2019 sont ouvertes jusqu'au 30 avril 2019. Les entreprises, qui signent le contrat de participation avant le 31 janvier 2019 et paient un acompte n'étant pas inférieur à 50 %, bénéficieront d'une réduction de 20 %.

La CIIE 2019 présentera cinq thèmes d'exposition dans les domaines suivants :

1. Relatif à l'équipement : robots industriels, traitement et moulage des matériaux, équipements aériens et aérospatiaux, techniques de l'énergie, équipements de transport, solution globale, automatisation, puce CI, machines d'ingénierie ;

2. Relatif au consommateur, y compris :

Science et technique au quotidien : solutions et appareils pour la maison intelligente, robots de service, divertissement en ligne, appareils portables, écrans HD, technologie sportive, etc.

Qualité au quotidien : cosmétiques, produits pour bébé, articles de sport, produits de plein air et de loisirs, aliments et produits pour animaux de compagnie, accessoires, jouets, produits de loisirs et de culture, meubles et articles ménagers, vêtements, étuis et sacs, chaussures, bijoux, etc.

Automobiles : voitures haut de gamme, véhicules à énergie nouvelle, conception de voiture et voiture de concept nouveau, conduite intelligente, pièces automobiles, inspection et maintenance automobiles

3. Relatif à l'alimentation : fruits et légumes, produits à base de viande, produits aquatiques, boissons, produits laitiers, produits agricoles, etc.

4. Relatif à la santé : dispositifs médicaux, médicaments, produits de santé et de soins de santé, cosméceutique, soins aux personnes âgées, machines et équipements pharmaceutiques, équipements et services de recherche, etc.

5. Relatif aux services : services financiers, logistique, culture et tourisme, éducation et autres services.

La CIIE 2018, qui était organisé conjointement par le ministère du Commerce et le gouvernement populaire municipal de Shanghai, a réuni 390 hauts responsables étrangers (niveau de ministre adjoint et plus haut) et a abrité 11 réunions bilatérales, marquant ainsi le début d'une nouvelle vague d'ouverture de la Chine. L'événement CIIE 2018, qui a duré six jours, couvrait sept grands thèmes d'exposition qui ont permis des transactions commerciales d'une valeur de 57,83 milliards USD.

La CIIE 2018 a rassemblé plus de 220 entreprises du Fortune 500 et de grandes entreprises de divers secteurs. Celles-ci ont présenté plus de 50 000 produits et plus de 500 nouveaux produits et technologies ont été lancés durant l'exposition.

En plus des principales expositions, la CIIE 2018 a organisé plus de 370 activités pertinentes pour les exposants et les acheteurs. Les événements marquants ont été les réunions de jumelage d'entreprises au cours desquelles 1178 exposants et 2462 acheteurs de 82 pays et régions ont discuté en face à face. Ces réunions ont rendu possible la signature d'un total de 657 transactions et 601 transactions potentielles sont en attente de négociations ultérieures.

À propos de China International Import Expo

La China International Import Expo (CIIE), organisée par le China International Import Expo Bureau (bureau de l'exposition chinoise internationale de l'importation) et le National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, est parrainée conjointement par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le gouvernement populaire municipal de Shanghai. C'est la première exposition de ce type à bénéficier du soutien d'organisations internationales telles que l'OMC, la CNUCED et l'ONUDI.

Pour obtenir plus d'informations, visiter : https://www.ciie.org/zbh/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/795773/China_International_Import_Expo.jpg

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 09:44 et diffusé par :