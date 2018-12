Le King Salman Energy Park ouvre une nouvelle ère de croissance pour le secteur de l'énergie d'Arabie saoudite







DHAHRAN, Arabie saoudite, December 11, 2018 /PRNewswire/ --

S. A. R. le Prince héritier a inauguré le parc énergétique avec des entreprises multinationales

Les investisseurs et les locataires ont signé des accords pour investir et établir des activités

L ' Energy Park occupera un total de 50 kilomètres carrés

La première phase d ' investissement devrait totaliser 1,6 milliard de dollars US

Une fois opérationnel, le projet devrait contribuer au PIB annuel de l'Arabie saoudite à hauteur de plus de 6 milliards de dollars et créer jusqu'à 100 000 emplois directs et indirects

S. A. R. le Prince héritier Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz a inauguré aujourd'hui le chantier du King Salman Energy Park (SPARK), situé dans la province orientale du royaume. SPARK est un mégaprojet énergétique urbain qui fera de l'Arabie saoudite une plaque tournante mondiale de l'énergie, de l'industrie et de la technologie. La première phase de développement sera achevée en 2021.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796301/Saudi_Aramco.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796297/Saudi_Aramco.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796298/Saudi_Aramco.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796299/Saudi_Aramco.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/796300/Saudi_Aramco.jpg )

SPARK a déjà attiré des investissements d'entreprises étrangères et locales afin de produire et de fabriquer des biens et des services dans le secteur énergétique du royaume. La première phase d'investissement du projet devrait totaliser environ 1,6 milliard de dollars.

Saudi Aramco est au coeur du développement de SPARK, aidant à réunir des entreprises pour améliorer leur efficacité et promouvoir le développement technologique, la fabrication et les exportations, mais également construire une chaîne d'approvisionnement d'énergie de calibre mondial. Le rôle de SPARK, qui vise à permettre la localisation de la chaîne d'approvisionnement d'énergie du royaume, cadre avec les objectifs stratégiques du programme In-Kingdom Total Value Add (IKTVA) de Saudi Aramco.

Mettant en lumière le rôle de SPARK dans le déblocage des ressources énergétiques potentielles du royaume en concordance avec le plan de transformation économique du royaume, Son Excellence H.E. Khalid A. Al-Falih, ministre de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources minérales et président du conseil de Saudi Aramco, a déclaré : « SPARK est l'un des projets les plus ambitieux du pays, réaffirmant l'engagement du royaume vis-à-vis de sa vision pour 2030 en créant des milliers d'emplois hautement qualifiés, en servant de catalyseur économique et en faisant progresser la position déjà solide de l'Arabie saoudite dans le secteur mondial de l'énergie. La proposition de valeur unique de la zone énergétique en fait une destination idéale pour les entreprises souhaitant investir dans le marché florissant des services énergétiques d'Arabie saoudite. »

Amin H. Nasser, président-directeur général de Saudi Aramco, a déclaré : « Le King Salman Energy Park inaugurera une nouvelle ère de croissance pour l'un des secteurs les plus prospères du royaume. Il servira de passerelle centrale vers les économies de la région et Saudi Aramco continuera d'être au coeur de l'industrie pétrolière et gazière mondiale. Nous avons hâte de collaborer avec nos premiers partenaires sur SPARK, alors que nous investissons dans des opportunités commerciales pour des investisseurs internationaux et des entreprises du secteur privé du royaume. Ensemble, nous construirons un carrefour énergétique de calibre mondial qui accélèrera les solutions à travers toute la chaîne de valeur pour les générations à venir. »

Lorsqu'il sera opérationnel, SPARK devrait rapporter plus de 6 milliards de dollars par an au PIB du royaume et créer jusqu'à 100 000 emplois directs et indirects.

Notes aux réd acteurs

Saudi Aramco collabore étroitement avec l'autorité saoudienne pour les villes industrielles et les zones technologiques, qui joue un rôle essentiel dans le développement de villes industrielles avec des infrastructures et des services intégrés.

Construite dans la partie orientale du pays entre Dammam et Al-Hasa, la zone occupe plus de 50 kilomètres carrés et regroupera environ 300 installations industrielles et sites de services.

et Al-Hasa, la zone occupe plus de 50 kilomètres carrés et regroupera environ 300 installations industrielles et sites de services. Deux tiers du développement se composent de terrains industriels. Le tiers restant est une collectivité à usage mixte comprenant des logements, des bureaux, des centres de formation, des hôtels et d'autres installations auxiliaires offertes comme opportunités d'investissement aux investisseurs immobiliers.

SPARK a déjà suscité l'intérêt d'investisseurs internationaux de premier plan tels que Schlumberger ; Baker Hughes GE ; Halliburton ; Oilfields Supply Center ; Emerson ; National Energy Services ; Valco ; Huatong ; Borets et Al-Rushaid Group.

Saudi Aramco transfèrera le siège de ses activités de forage et de reconditionnement vers SPARK.

Une zone logistique moderne connectée au futur chemin de fer GCC offrira un large éventail de services et inclura un port sec intérieur, une zone franche et un parc logistique avec des entrepôts, entre autres. Le port sec hautement automatisé devrait être doté d'une capacité de fret annuelle de 8 millions de tonnes.

Le parc contribuera à la mission de Saudi Aramco visant à développer un secteur national pour les industries et les services liés à l'énergie.

À propos de Saudi Aramco

Saudi Aramco est une société intégrée mondiale de premier plan dans le secteur de l'énergie et des produits chimiques. Nous sommes fondamentalement convaincus que l'énergie est une opportunité. De la production d'environ un baril de pétrole sur huit dans le monde à la mise au point de nouvelles technologies énergétiques, nos équipes à travers le monde s'engagent à avoir un impact positif dans tout ce qu'elles entreprennent. Nous oeuvrons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles afin de favoriser la croissance économique à long terme et la prospérité dans le monde entier. http://www.saudiaramco.com

Contact : international.media@aramco.com

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 05:30 et diffusé par :