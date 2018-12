Le voeu de devenir premier ministre du Canada, exprimé par Aiden, 15 ans, deviendra réalité







Cette semaine, le bénéficiaire de l'organisme Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu profitera d'un traitement VIP pendant sa visite à Ottawa.

OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Aiden, 15 ans, est un adolescent passionné de politique. Lorsque ses problèmes cardiaques l'ont rendu admissible à profiter de l'expérience Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD, Aiden a tout de suite su qu'il souhaitait devenir le chef de la nation.

Avec la complicité du cabinet du premier ministre, de la Chambre des communes du Canada, de la GRC, du Peloton de protection du premier ministre, de l'Armée canadienne, du Musée canadien de la guerre et du Fairmont Château Laurier, l'organisme Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu a organisé pour Aiden un voyage qui lui donnera la chance de vivre comme le premier ministre du Canada au cours de sa visite de cinq jours à Ottawa qui commence aujourd'hui.

Aiden, de London, en Ontario, arrivera à Ottawa le lundi 10 décembre en compagnie de sa famille. Il sera accueilli à l'aéroport par la GRC et le Peloton de protection du premier ministre. Il sera hébergé au Fairmont Château Laurier, où il recevra un accueil officiel digne d'un premier ministre de la part des employés et de l'équipe de gestion de l'hôtel.

Le 11 décembre, la GRC et le Peloton de protection du premier ministre ont planifié une journée complète d'activité, dont les visites guidées du service des opérations techniques de protection et de Rideau Hall, de la sous-direction du Carrousel et de ses étables, et de l'avion du premier ministre.

Le 12 décembre, Aiden passera la journée sur la Colline du Parlement. Il aura droit à une visite guidée spéciale du Parlement. De plus, il assistera à la période de questions à la Chambre des communes, au cours de laquelle son nom sera mentionné. Il tiendra aussi sa propre conférence de presse, et il participera à un repas au cours duquel il passera un peu de temps avec le premier ministre Justin Trudeau.

Enfin, le 13 décembre, Aiden aura l'occasion de passer une journée entière à observer de près le commandant de l'Armée canadienne. Il sera vêtu de son propre uniforme et nommé lieutenant-colonel honoraire d'un jour. Sa journée prendra fin avec une visite du Musée canadien de la guerre et une rencontre avec le président-directeur général du musée.

Aiden ignore presque tout de son itinéraire de la semaine. Bien qu'il ait une vague idée de ce qui l'attend, l'organisme Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu a prévu plusieurs surprises.

Aiden a très hâte de profiter de cette expérience unique et de l'occasion de réaliser son rêve.

Couverture sur les médias sociaux

Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD de l'est de l'Ontario publiera des mises à jour régulières au sujet du voeu d'Aiden sur Facebook, Twitter et Instagram tout au long de la semaine. Suivez la réalisation du voeu d'Aiden à #PMAidenWish.

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu réalise des voeux qui changent la vie d'enfants atteinte d'une maladie grave. Notre mission est de réaliser les voeux de tous les enfants admissibles, parce que les voeux font partie intégrante du cheminement de traitement d'un enfant. Les études démontrent que les enfants dont les voeux sont exaucés sont en mesure d'acquérir la force physique et émotionnelle nécessaire pour combattre une maladie grave. Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu, dont le siège social est situé à Phoenix, en Arizona, est le plus important organisme exauçant des voeux au monde. Nous sommes au service des enfants de toutes les communautés au Canada, et de plus de 50 pays à l'échelle mondiale. Ensemble, nos généreux donateurs, nos partisans, notre personnel et plus de 1 100 bénévoles à l'échelle du pays exaucent en moyenne plus d'un voeu par jour. Depuis 1983, Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Canada a réalisé près de 7 500 voeux à l'échelle du pays, dont plus de 600 l'an dernier. Pour obtenir plus de renseignements sur Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada, visitez le faisunvoeu.ca.

