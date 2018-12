La hausse de la capitalisation boursière marque le début d'une période de possibilités dans le secteur







TORONTO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Après plusieurs années de turbulences financières suivies d'une reprise graduelle, le secteur des petites sociétés minières a connu une année relativement calme en 2018. Selon le rapport Petites sociétés minières en 2018 de PwC Canada, l'année a été marquée par des fluctuations modérées des prix de la plupart des produits de base et par l'enthousiasme croissant des investisseurs pour les modèles d'affaires fondés sur les flux de redevances et les nouvelles technologies.

Le rapport présente une analyse des 100 premières petites sociétés minières par capitalisation boursière à la Bourse de croissance TSX pour la période de 12 mois qui se terminait le 30 juin 2018. La capitalisation boursière globale des 100 premiers titres inscrits à la Bourse a augmenté de 6 % pour atteindre 12,9 milliards de dollars canadiens, comparativement à 12,2 milliards de dollars canadiens 12 mois auparavant. Même si le secteur n'a pas connu de valorisations aussi fortes depuis son apogée de 2011, les gains n'ont pas progressé aussi rapidement que les valorisations dans d'autres secteurs, comme ceux du cannabis et des entreprises de technologies financières en démarrage.

« L'année 2018 a été relativement calme pour le secteur des petites sociétés minières, commente Dean Braunsteiner, leader national, Services aux secteurs miniers de PwC Canada. Il est toutefois évident que nous émergeons du creux du cycle économique et que l'optimisme renaît, comme l'indique la hausse de 6 % de la capitalisation boursière. Nous espérons voir une remontée encore plus marquante en 2019. »

Le rapport montre que les investisseurs dans les petites sociétés minières se sont concentrés sur les entreprises qui réussissent dans le domaine des redevances et de l'achat. Par exemple, deux des cinq plus grandes sociétés citées dans le rapport -- Cobalt 27 Capital Corp. et Maverix Metals Inc. -- utilisent un modèle d'affaires qui cherche à remplacer le risque lié à l'exploitation et à l'exploration par les liquidités plus prévisibles des modèles fondés sur les flux de redevances . Ces modèles offrent aux investisseurs une exposition diversifiée au métal tout en limitant leur exposition aux risques opérationnels.

Les petites sociétés minières commencent aussi à adopter les technologies numériques avec un niveau d'enthousiasme qui n'existait pas avant le ralentissement du secteur, il y a quelques années. Beaucoup investissent dans l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA), la modélisation 3D et la numérisation des données historiques. Elles considèrent ces outils comme des moyens d'accroître l'efficience, de contrôler leurs coûts à long terme, de naviguer dans la volatilité des prix des produits de base et de se distinguer sur le marché concurrentiel auprès des investisseurs.

« C'est fantastique de voir le secteur des petites sociétés minières se concentrer sur l'innovation et adopter les technologies numériques, se réjouit Maxime Guilbault, leader du Québec, Services aux secteurs miniers de PwC Canada. On reproche depuis longtemps au secteur minier dans son ensemble d'accuser du retard dans ce domaine et le rapport de cette année nous trace un portrait différent. Il faut toutefois que les petites sociétés minières soient en mesure de bien publiciser leurs investissements dans la technologie pour attirer l'attention des investisseurs qui ont de nombreuses autres occasions d'investir.»

Cette année marque également la fin du règne de l'or en tant que métal précieux dominant parmi les cinq principales petites sociétés minières, puisque les investisseurs se sont tournés vers le lithium, le cobalt et le nickel. Les métaux entrant dans la fabrication des batteries continuent d'attirer l'attention des investisseurs qui cherchent à tirer parti de l'essor technologique, en raison de la demande accrue pour les appareils mobiles grand public et les véhicules électriques, qui crée un plus grand besoin de stockage de l'énergie. Cette tendance devrait se poursuivre tant que ces métaux resteront des éléments clés de la technologie des batteries.

Cliquez ici pour lire la version intégrale du rapport.



Suivez PwC sur Twitter à @PwC_Canada et sur Facebook à l'adresse http://www.facebook.com/pwccanada , #CanadianMine.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de promouvoir la confiance dans la société et de résoudre les problèmes importants. Plus de 7 400 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 250 000 employés dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2018 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse http://www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 12:45 et diffusé par :