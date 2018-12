Fonds d'appui au rayonnement des régions - La ministre Andrée Laforest annonce une aide de plus de 490 000 $ au Centre québécois de développement durable à Alma







CHICOUTIMI, QC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), une aide financière de 493 250 $ au Centre québécois en développement durable pour la mise en place du projet PME durable 02. Ce projet, qui représente des investissements totaux de près de 621 000 $ sur trois ans, vise à améliorer la compétitivité et la performance des entreprises du Saguenay?Lac-Saint-Jean en matière de développement durable.

C'est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Pour l'occasion, elle était accompagnée du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du FARR, M. Gérald Savard.

Le projet PME durable 02 permettra d'outiller les entreprises régionales afin qu'elles se positionnent favorablement face aux attentes et aux exigences de plus en plus élevées du marché en matière de développement durable.

L'annonce confirme l'importance que le présent gouvernement accorde aux régions et son souci pour le développement durable.

Citations :

« Cette mobilisation des acteurs de la région s'inscrit en parfait accord avec les priorités du gouvernement du Québec en matière de développement économique, durable et de l'employabilité. Il s'agit là d'un exemple concret de projets que le gouvernement souhaite soutenir dans le cadre du FARR. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La promotion du développement durable est un élément distinctif qui permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence. Avec ce projet, nous offrons des outils aux PME de la région afin de passer de la parole aux actes et de réduire les répercussions environnementales de leurs activités, tout en développant de nouveaux marchés. C'est l'ensemble de la région qui sera gagnante! »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Dans le cadre du FARR, une somme de près de 2,5 M$ a été accordée à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'année financière 2018-2019.

Une aide financière totalisant près de 5,6 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 17 initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour certaines d'entre elles, l'aide sera étalée sur plus d'une année financière.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/

Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ovt/strategie-gouvernementale/

