/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Rodriguez annoncera un appui aux arts et à la culture à Halifax/

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera à Halifax pour faire une annonce concernant les arts et la culture

HALIFAX, le 7 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, visitera Halifax lundi afin d'annoncer un important financement pour la Link Performing Arts Society et son projet Culture Link. Il sera accompagné de M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax.

Des représentants du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et d'Invest Nova Scotia prendront également part à cette annonce conjointe.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 10 décembre 2018

HEURE :

12 h 30

LIEU :

World Trade and Convention Centre

1800, rue Argyle

Halifax (Nouvelle-Écosse)

